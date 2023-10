Ranking WTA (23 ottobre 2023): Jasmine Paolini sempre più in alto! Sabalenka sul trono

Una nuova settimana ha preso il via ed è tempo di aggiornamenti per quanto riguarda la classifica mondiale del tennis femminile. Nelle posizioni di vertice non ci sono state variazioni. La bielorussa Aryna Sabalenka guida sempre le fila del ranking a precedere la polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff.

Una top-10 in cui però qualche mutamento dello “spartito” c’è rispetto all’ultimo aggiornamento: Elena Rybina (n.4); Jessica Pegula (n.5); Marketa Vondrousova (n.6), Karolina Muchova (n.8), Maria Sakkari (n.9); il ritorno nel gruppo delle “elette” di Barbora Krejcikova (n.10).

RANKING WTA TOP-10

1. Aryna Sabalenka BLR 8425

2. Iga Swiatek POL 7795

3. Coco Gauff USA 5955

4. Elena Rybakina KAZ 5865

5. Jessica Pegula USA 4895

6. Marketa Vondrousova CZE 3939

7. Ons Jabeur TUN 3695

8. Karolina Muchova CZE 3663

9. Maria Sakkari GRE 3245

10. Barbora Krejcikova CZE 2775

In casa Italia Jasmine Paolini ha assunto i panni della leader con maggior convinzione. Dopo essersi spinta alle semifinali del torneo di Zhenhzhou, la toscana ha raggiunto nell’ultima settimana la Finale del WTA250 di Monastir. Un risultato che le ha permesso di migliorare il suo best ranking e di portarsi al n.29. A completare il quadro delle tenniste italiane in top-100 sono Elisabetta Cocciaretto (n.38), Martina Trevisan (n.44), Camila Giorgi (n.57) e Lucia Bronzetti (n.63).

TOP-10 ITALIANE

29. Jasmine Paolini 1515

38. Elisabetta Cocciaretto 1271

44. Martina Trevisan 1187

57. Camila Giorgi 1087

63. Lucia Bronzetti 968

107. Sara Errani 664

120. Lucrezia Stefanini 623

206. Nuria Brancaccio 362

264. Silvia Ambrosio 254

302. Camilla Rosatello 214

