Ranking WTA (16 ottobre 2023): Jasmine Paolini n.1 d’Italia, Aryna Sabalenka sempre sul trono

Una nuova settimana ha preso il via ed è tempo di aggiornamenti per quanto riguarda la classifica mondiale del tennis femminile. Nelle posizioni di vertice non ci sono state variazioni. La bielorussa Aryna Sabalenka guida sempre le fila del ranking a precedere la polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff.

Una top-10 completata dall’altra americana Jessica Pegula, dalla kazaka Elena Rybakina, dalla greca Maria Sakkari, dalla tunisina Ons Jabeur, dalle ceche Marketa Vondrousova e Karolina Muchova e dalla francese Caroline Garcia.

RANKING WTA TOP-10

1. Aryna Sabalenka BLR 9381

2. Iga Swiatek POL 8545

3. Coco Gauff USA 6455

4. Jessica Pegula USA 6050

5. Elena Rybakina KAZ 5870

6. Maria Sakkari GRE 4475

7. Ons Jabeur TUN 4195

8. Marketa Vondrousova CZE 3839

9. Karolina Muchova CZE 3663

10. Caroline Garcia FRA 3450

In casa Italia Jasmine Paolini ha assunto i panni della leader. Grazie alla semifinale nel WTA500 di Zhenhzhou, la toscana ha firmato il suo best ranking, salendo al numero 30 della classifica. Paolini precede quindi, nel computo delle tenniste nostrane presenti in top-100, Elisabetta Cocciaretto (n.33), Martina Trevisan (n.38), che con la semifinale a Hong Kong ha guadagnato quattro posizioni rispetto a sette giorni fa, Camila Giorgi (n.56) e Lucia Bronzetti (n.62).

TOP-10 ITALIANE

30. Jasmine Paolini 1395

33. Elisabetta Cocciaretto 1360

38. Martina Trevisan 1282

56. Camila Giorgi 1087

62. Lucia Bronzetti 965

108. Sara Errani 652

125. Lucrezia Stefanini 565

206. Nuria Brancaccio 362

267. Silvia Ambrosio 254

305. Camilla Rosatello 205

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it