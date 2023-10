Ranking NextGen, Flavio Cobolli vicino alla qualificazione! Più staccato Nardi

Dal 28 novembre al 2 dicembre si svolgeranno, presso il King Abdullah Sports City di Jeddah (Arabia Saudita), le Next Generation ATP Finals 2023. A questa importante competizione potranno partecipare i migliori otto giovani (di età pari o inferiore ai 21 anni) del circuito internazionale, e la speranza è quella di vedere al via più italiani possibili.

Ad ora, considerando che Lorenzo Musetti (in questo momento quarto nel ranking NextGen con 1505 punti) probabilmente salterà l’evento, soltanto Flavio Cobolli è dentro ai qualificati. Il classe 2002, attualmente impegnato al Challenger di Olbia (oggi giocherà la semifinale contro lo slovacco Alex Molcan), si trova infatti al settimo posto assoluto con 589 punti.

Un piazzamento abbastanza tranquillo per Cobolli, visto che, oltre a Musetti, non prenderanno parte al torneo dei migliori giovani anche lo spagnolo Carlos Alcaraz e il danese Holger Rune, giocatori che precedono Flavio in classifica. Per questo motivo l’italiano è come se fosse quarto nel ranking e dunque è vicino alla qualificazione.

Per quanto riguarda gli altri italiani, c’è da segnalare il dodicesimo posto di Luca Nardi (428 punti), che però diventa nono in ottica Next Gen ATP Finals se si considerano le non partecipazioni di Musetti, Alcaraz e Rune. Per il nativo di Pesaro, dunque, c’è ancora speranza, anche se al momento il francese Arthur Cazaux, ossia il giocatore che lo precede in classifica, ha attualmente un bel vantaggio di 66 punti. Più distanti invece altri azzurri: 16° Luciano Darderi con 398, 22° Matteo Gigante con 340 e 27° Francesco Maestrelli con 280. Per questi tre, e per tutti quelli ancora più indietro, sarà quasi impossibile entrare tra i partecipanti dell’evento che si terrà in Arabia Saudita.

RANKING ATP NEXTGEN

1. Carlos Alcaraz ESP 8445 punti

2. Holger Rune DEN 3110 punti

3. Ben Shelton USA 1815 punti

4. Lorenzo Musetti ITA 1505 punti

5. Arthur Fils FRA 1088 punti

6. Luca Van Assche FRA 652 punti

7. Flavio Cobolli ITA 589 punti

8. Dominic Stricker SUI 576 punti

9. Hamad Medjedovic SRB 575 punti

10. Alex Michelsen USA 541 punti

11. Arthur Cazaux FRA 494 punti

12. Luca Nardi ITA 428 punti

13. Terence Atmane FRA 426 punti

14. Zachary Svajda USA 425 punti

15. Shintaro Mochizuki JPN 418 punti

16. Luciano Darderi ITA 398 punti

22. Matteo Gigante ITA 340 punti

27. Francesco Maestrelli 280 punti

Foto: Mattia Martegani