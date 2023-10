Quanti soldi guadagnano Fury e Ngannou? Assegni milionari: le borse per il match di Riyad

Tyson Fury e Francis Ngannou si affronteranno questa sera (attorno alle ore 23.00 italiane) a Riyad (Arabia Saudita). Il Campione del Mondo WBC dei pesi massimi incrocerà i guantoni con l’ex Campione del Mondo di MMA (arti marziali miste), al suo esordio assoluto in questa disciplina. Il fuoriclasse britannico non metterà in palio la propria cintura e partirà con tutti i favori del pronostico contro il franco-camerunense.

Tyson Fury tornerà a combattere dopo undici mesi di assenza: lo scorso 3 dicembre il ribattezzato The Gypsy King difese la cintura mandando al tappeto Derek Chisora nel corso della decima ripresa e confermò la propria imbattibilità: 33 vittorie e 1 pareggio (contro Deontay Wilder) in 34 incontri disputati. Francis Ngannou ha lasciato l’universo UFC difendendo la cintura della categoria regina contro Ciryl Gane il 22 gennaio 2022 e ora il rinominato The Predator inseguirà una nuova magia.

Le borse per i due atleti sono davvero esorbitanti. Le cifre sono state svelate dalla stampa britannica, a partire dai tre tabloid più noti e affermati: Mirror, Indipendent, The Sun. Tyson Fury dovrebbe guadagnare 50 milioni di sterline (circa 57,32 milioni di euro), indipendentemente dall’esito dell’incontro. A Francis Ngannou sarebbe invece stato garantito un assegno da 10 milioni di sterline (circa 11,46 milioni di euro).

MONTEPREMI FURY-NGANNOU

Tyson Fury: 50 milioni di sterline (circa 57,32 milioni di euro).

Francis Ngannou: 10 milioni di sterline (circa 11,46 milioni di euro).

