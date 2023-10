Quanto pesano Fury e Ngannou? Tonnellaggi e altezze da veri pesi massimi per il match di Riyad

Tyson Fury e Francis Ngannou si affronteranno questa sera (attorno alle ore 23.00 italiane) a Riyad (Arabia Saudita). Il Campione del Mondo WBC dei pesi massimi incrocerà i guantoni con l’ex Campione del Mondo di MMA (arti marziali miste), al suo esordio assoluto in questa disciplina. Il fuoriclasse britannico non metterà in palio la propria cintura e partirà con tutti i favori del pronostico contro il franco-camerunense.

Tyson Fury tornerà a combattere dopo undici mesi di assenza: lo scorso 3 dicembre il ribattezzato The Gypsy King difese la cintura mandando al tappeto Derek Chisora nel corso della decima ripresa e confermò la propria imbattibilità: 33 vittorie e 1 pareggio (contro Deontay Wilder) in 34 incontri disputati. Francis Ngannou ha lasciato l’universo UFC difendendo la cintura della categoria regina contro Ciryl Gane il 22 gennaio 2022 e ora il rinominato The Predator inseguirà una nuova magia.

Tyson Fury sovrasta nettamente Francis Ngannou dal punto di vista fisico. Il colosso britannico è infatti alto 206 cm e ha fatto salire l’ago della bilancia durante la cerimonia del peso ad addirittura a 277,7 libbre (125,96 kg). Il titanico franco-camerunense concede addirittura 13 centimetri in altezza (tocca 193 cm) e ha un tonnellaggio inferiore visto che si è fermato a 272 libbre (123,37 kg).

QUANTO PESANO FURY E NGANNOU:

Tyson Fury: 277,7 libbre (125,96 kg).

Francis Ngannou: 272 libbre (123,37 kg).

Foto: Lapresse