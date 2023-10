Quando si gioca Torino-Inter? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Dopo le due lunghe settimane di stop, la Serie A, è nuovamente pronta a tornare in scena. Il massimo campionato italiano, questo weekend, proporrà delle interessantissime partite. Ma dove eravamo rimasti? L’ultimo turno è stato l’ottavo: in testa alla classifica troviamo il Milan a quota 21 punti, con l’Inter che segue a 19 oltre a Juventus e Fiorentina accodate a 17 punti. Ma soffermiamoci proprio sull’attuale seconda forza del campionato: la Beneamata guidata da mister Simone Inzaghi.

I nerazzurri lo scoro 7 ottobre hanno pareggiato per 2-2 contro il Bologna; un passo falso che è costato la vetta della classifica e, adesso, Lautaro Martinez e compagni vorranno subito reagire. Ma ci sarà una formazione ostica da superare: stiamo parlando del Torino di Ivan Juric. I granata, 14esimi in classifica, in otto gare hanno racimolato 9 punti: due le vittorie, tre i pareggi e tre le sconfitte con sei gol segnati e nove subiti.

Dunque le lunghezze di distanza dall’Inter sono ben dieci ma sul terreno di gioco a scendere non sono i numeri, bensì i giocatori e le idee di giochi. Ci si può aspettare di tutto dunque, da questa partita. Il match si giocherà sabato 21 ottobre a partire dalle ore 18.00 all’interno dello Stadio Olimpico Grande Torino: vedremo chi riuscirà a spuntarla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Torino-Inter, match valido per la 9a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO TORINO-INTER (21 OTTOBRE)

Sabato 21 ottobre

Ore 18.00 – Torino-Inter – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA TORINO-INTER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

