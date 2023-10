Quando si gioca Napoli-Milan? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

In queste giornate infrasettimanali stanno scendendo in campo le varie squadre all’interno delle competizione Europee. Champions, Europa e Conference League, stanno tenendo impegnate anche e soprattutto le formazioni italiane che, tra qualche giorno, calcheranno i terreni di gioco della Penisola per disputare quello che sarà il decimo turno della massima serie. Saranno tante le sfide interessanti e pronte a regalare emozioni in Serie A e, su tutte, non si può non citare il big match di domenica 29 ottobre che si giocherà a partire dalle ore 20.45.

Stiamo parlando di Napoli -Milan. Gli azzurri apriranno le porte del Maradona ai rossoneri. I campioni d’Italia in carica nel corso della settimana, hanno battuto l’Union Berlino in Champions e vorranno ripetersi anche in campionato. Il Milan invece, tra pochissime ore giocherà contro il PSG e vorrà ritornare alla vittoria in A dopo lo scivolone contro la Juventus. Vedremo chi riuscirà a spuntarla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Napoli-Milan, match valido per la 10ma giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN. La diretta streaming invece, avverrà su DAZN.

CALENDARIO NAPOLI-MILAN (29 OTTOBRE)

Domenica 29 ottobre

Ore 20.45 – Napoli-Milan – Diretta tv su Zona DAZN

PROGRAMMA NAPOLI-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse