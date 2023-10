Quando si gioca Monza-Salernitana? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

La Serie A 2023-2024 tornerà in scena nel fine settimana che verrà per l’ottava giornata del torneo: alle 12.30 di domenica 8 ottobre, il Monza di Raffaele Palladino ospiterà la Salernitana di Paulo Sousa per una sfida che desta curiosità, la quale metterà in palio punti importanti per la classifica prima che il campionato si fermi per una settimana a causa della sosta per le Nazionali.

Il Monza di Raffaele Palladino è reduce dalla seconda vittoria in campionato, ottenuta in trasferta con il Sassuolo grazie al primo centro con la maglia brianzola di Lorenzo Colombo. Per provare a risalire ulteriormente la classifica, i lombardi andranno alla caccia di un’altra vittoria, sperando di contare sull’apporto di un reparto offensivo che, sebbene sia poco realizzativo, crea e produce numerose occasioni da gol ogni partita.

Situazione ben diversa quella che sta passando la Salernitana. I granata sono invischiati nei bassifondi della classifica, avendo marcato solamente tre punti in campionato, frutto di tre pareggi con Roma, Udinese e Frosinone. La squadra di Paulo Sousa non può permettersi l’ennesimo passo falso della stagione poiché lo spettro della Serie B, anche se mancano oltre trenta partite alla fine, inizia a farsi più vicino e minaccioso.

La sfida tra Monza e Salernitana, il cui via è programmato per le 12.30 di questa domenica all’U-Power Stadium di Monza, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio e in streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO MONZA-SALERNITANA SERIE A 2023-2024

Domenica 8 ottobre

Ore 12.30 Monza-Salernitana – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv

PROGRAMMA MONZA-SALERNITANA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio.

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, Now Tv.

