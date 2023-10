Calcio, i Mondiali 2030 si faranno in 6 Paesi e 3 Continenti diversi! Dove si giocherà e quante squadre partecipano

Arriva l’ufficialità. I Campionati Mondiali 2030 si svolgeranno in Marocco, Spagna e Portogallo. Tuttavia i primi tre match della rassegna iridata andranno in scena in sud America, nello specifico in Uruguay, Argentina e Paraguay, toccando dunque sei Paesi e tre diversi continenti, fatto senza precedenti nella storia del torneo. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi dalla FIFA, dopo che l’AFA (Federcalcio argentina) aveva anticipato l’inizio delle ostilità nel continente sudamericano.

Una scelta speciale intrapresa dall’organo internazionale per festeggiare i 100 anni del Campionato, la cui prima edizione fu allestita in Uruguay nel 1930. I tre Paesi ospitanti disputeranno dunque la prima partita tra le mura amiche, per poi spostarsi insieme ai team rivali negli altri tre Paesi per proseguire l’evento.

In prima battuta tra le Nazioni candidate ad ospitare il Mondiale figuravano anche il Regno Unito e l’Irlanda, salvo poi virare verso gli Europei del 2028. Tra le proposte bocciate spiccano invece quelle di Arabia Saudita, Grecia ed Egitto.

Ricordiamo che per i Campionati Mondiali del 2030, così come per quelli del 2026, saranno impegnate ben quarantasei squadre provenienti da sei continenti diversi, un numero decisamente superiore rispetto all’edizione del 2022 svoltasi in Qatar, composta da 32 team.

Foto: LaPresse