Rugby, Mondiali 2023: Italia, provare il miracolo contro la Francia

Va in scena venerdì sera a Lione l’ultimo atto della fase a gironi della pool A della Rugby World Cup 2023 e in campo scendono i padroni di casa della Francia e l’Italia di Kieran Crowley. Una sfida, praticamente, da dentro o fuori, perché chi vince va (quasi certamente) ai quarti di finale, chi perde è eliminato. E gli azzurri arrivano spalle al muro e con gli sfavori del pronostico.

Il pesante ko con gli All Blacks ha sicuramente lasciato strascichi, anche se giustamente coach e giocatori hanno ribadito che quel 96-17 subito è alle spalle. L’Italia ora deve vincere per superare proprio la Francia in classifica, mentre per i Bleus oltre alla vittoria (che varrebbe anche il primo posto in classifica), basta anche il pareggio o perdere, ma segnando due punti di bonus in più dell’Italia. Sia azzurri sia francesi si presentano con quello che forse è il miglior XV possibile.

Per l’Italia le novità più importanti rispetto agli All Blacks sono il ritorno di Ange Capuozzo a estremo, dove può fare più male, lo spostamento di Tommaso Allan da 15 ad apertura e, di conseguenza, quello di Paolo Garbisi da 10 a primo centro. Esordio mondiale all’ala per Pierre Bruno, mentre in mischia – al netto degli infortuni – Crowley ha scelto gli otto migliori. Come ha fatto Fabien Galthié, anche lui che non vuole scherzi e schiera, al netto dell’infortunato Antoine Dupont, la miglior formazione possibile.

ITALIA – FRANCIA

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolo Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Hame Faiva, 1 Simone Ferrari

In panchina: 16 Marco Manfredi, 17 Federico Zani, 18 Marco Riccioni, 19 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Fusco, 22 Luca Morisi, 23 Lorenzo Pani

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon, 6 Anthony Jelonch, 5 Thibaud Flament, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille

In panchina: 16 Pierre Bourgarit, 17 Reda Wardi, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Francois Cros, 21 Baptiste Couilloud, 22 Yoram Moefana, 23 Melvyn Jaminet

Foto: Federico Proietti – LPS