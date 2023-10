Quando si gioca Lecce-Torino? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Se in questi giorni le coppe europee arricchiranno la scena della settimana con la terza giornata delle rispettive fasi a gironi, nel weekend tornerà la Serie A 2023-2024. Sabato 28 ottobre, alle ore 18.00, Lecce e Torino saranno in campo per il loro decimo impegno in campionato per una sfida tra due squadre che per concezioni di gioco e caratteristiche si assomigliano, potendo quindi dare uno spunto interessante sulla bontà del loro progetto.

Il Lecce di Roberto D’Aversa si sta rivelando sempre di più la sorpresa del campionato. Anche nell’ultima giornata di campionato i salentini hanno colto un risultato utile con il pareggio esterno per 1-1 contro l’Udinese, punto che ha fatto salire i giallorossi a quota 13 punti in classifica. Il Lecce vorrà dare continuità alla striscia di tre partite consecutive senza sconfitte con un altra prestazione convincente contro i granata nella roccaforte del Via del Mare.

Abbonati a DAZN da 30.99€ al mese. Sconto per il voucher annuale

D’altro canto il momento del Torino è tutt’altro che roseo. I granata sono ben al di sotto di quanto ci si potesse immaginare, fermi in 14ma posizione con 9 punti all’attivo. Il fattore più preoccupante, però, è l’emergenza che aleggia in difesa, specialmente dopo l’ultimo grave infortunio occorso a Schuurs, il quale ha già chiuso la sua stagione. Per rimettersi in carreggiata e non rimanere invischiati nella lotta per non retrocedere, il Torino ha bisogno di una vittoria al più presto.

La sfida tra Lecce e Torino, il cui via è programmato per le 18.00 di sabato 28 ottobre allo Stadio Via del Mare di Lecce, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO LECCE-TORINO SERIE A 2023-2024

Sabato 28 ottobre

Ore 18.00 Lecce-Torino – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA LECCE-TORINO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse