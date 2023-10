Quando si gioca Inghilterra-Italia, qualificazioni Europei 2024: data, programma, orario d’inizio, tv, streaming

L’Italia di Luciano Spalletti già tra poco più di ventiquattro ore, tornerà nuovamente in campo. Gli azzurri, sabato 14 ottobre hanno giocato all’interno del San Nicola di Bari e ospitato Malta. Bonaventura e compagni hanno letteralmente passeggiato contro la Nazionale ultima in classifica nel Gruppo C di queste qualificazioni agli Europei del 2024.

Un 4-0 netto che ha messo la strada in discesa per la nostra Selezione: ma il secondo posto va difeso perché soprattutto l’Ucraina dietro non scherza e non ha intenzione di fermarsi. E allora per iniziare a blindare il posizionamento che garantirebbe l’accesso diretto alla prossima manifestazione continentale, e per provare a raggiungere la vetta della classifica, martedì 17 ottobre, l’Italia, è chiamata a dare tutto sul terreno di gioco.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

L’avversario degli azzurri sarà l’Inghilterra di Gareth Southgate. Attualmente gli inglesi si trovano al primo posto del girone ma Spalletti e i suoi, in caso di vittoria a partire dalle ore 20.45 di martedì a Wembley, potrebbero arrivare a quota 13 proprio come Kane e compagni. Il ricordo della Finale disputata e vinta nello stadio londinese nel 2021 è ancora vivido e dolcissimo: chissà che non spinga i giocatori italiani a dare il massimo per agguantare un +3 che sarebbe linfa vitale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inghilterra-Italia, match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO INGHILTERRA-ITALIA (17 OTTOBRE)

Martedì 17 ottobre

Ore 20.45 – Inghilterra-Italia – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA INGHILTERRA-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1

Rai 1 Diretta streaming: Rai Play

Rai Play Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse