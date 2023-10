Quando la MotoGP domani: orari TV8 e Sky, programma GP Indonesia 2023, streaming gara

Domani, domenica 15 ottobre, il circuito di Mandalika ospiterà il Gran Premio d’Indonesia 2023, quindicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. In MotoGP l’attesa è tutta per il duello iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, con il terzo incomodo Marco Bezzecchi pronto a piazzare la zampata per accorciare le distanze e restare in corsa per il titolo.

Discorso diverso in Moto2, con lo spagnolo Pedro Acosta ormai sempre più lanciato verso la vittoria del campionato grazie ad un vantaggio di 50 punti sul primo inseguitore nella generale Tony Arbolino. Mondiale apertissimo invece in Moto3, con Jaume Masià in testa a +6 su Ayumu Sasaki, +9 su Daniel Holgado, +39 su David Alonso e +52 su Deniz Oncu.

Le tre gare del Motomondiale a Mandalika verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. Sarà comunque possibile vedere tutte le corse in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 11.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP INDONESIA MOTOGP 2023

Domenica 15 ottobre

Ore 4.40 Warm-up MotoGP a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 6.00 Gara Moto3 a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 7.15 Gara Moto2 a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.00 Gara MotoGP a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Diretta streaming: Sky Go, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 11.15, di Moto2 alle 12.30 e di MotoGP alle 14.15.

Credit: MotoGP.com Press