MotoGP, Tardozzi sulla crisi di Bagnaia: “Ha perso i suoi punti di forza”. Colpa della caduta in Catalogna?

Un weekend negativo, fino a questo momento, per Francesco Bagnaia. Il campione del mondo in carica, impegnato nel fine-settimana a Mandalika (Indonesia), sede del 15° round del Mondiale 2023 di MotoGP, scatterà nella Sprint Race odierna e nel GP di domani dalla tredicesima casella. Una brutta prestazione per Pecco non in grado di sfruttare il potenziale della propria Ducati su una pista in cui la velocità di percorrenza è il fattore determinante.

Fatica in frenata e in ingresso curva il centauro piemontese e non è un caso che ieri non sia arrivata la qualificazione diretta alla Q2 e oggi il taglio della Q1 si sia verificato, dal momento che Luca Marini (poleman) ed Enea Bastianini sono riusciti a fare meglio di lui. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Manager della Ducati, Davide Tardozzi.

“Dobbiamo guardare i dati e parlare con Pecco. E’ chiaro che da ieri ci siamo un po’ plafonati perché non riusciamo a dargli confidenza per fare un miglioramento importante. Ne parleremo ancora prima della gara“, le prime impressioni di Tardozzi. “Pecco ha un po’ perso le sue caratteristiche principali che sono la frenata e la capacità di portare velocità all’ingresso curva. Con gli ingegneri lavoreremo per dargli qualcosa in più per la gara sprint“, ha sottolineato il Team Manager della Ducati.

Una situazione critica in vista della Sprint Race, in programma quest’oggi a partire dalle 09.00 italiane, e del GP di domani (ore 09.00 italiane). Vero è che neanche Jorge Martin, sesto nel time-attack, ha rubato l’occhio, mentre le Aprilia degli spagnoli Maverick Vinales e Aleix Espargarò hanno fatto vedere le cose migliori sui long run. Sarà molto importante la partenza.

Vedremo se Pecco saprà reagire, in una fase della stagione in cui dopo l’incidente in Catalogna sta faticando a trovare il feeling che aveva prima del crash a Barcellona.

Foto: MotoGP.com Press