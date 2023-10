Quando gioca Sinner gli ottavi a Shanghai e chi affronterà: possibile rivale generazionale

Jannik Sinner ha sconfitto l’argentino Sebastian Baez e si è qualificato agli ottavi di finale nel Masters 1000 di Shanghai. Il tennista italiano, che mercoledì pomeriggio aveva conquistato il torneo ATP 500 di Pechino dopo aver surclassato Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, è partito in sordina contro il rognoso sudamericano e ha perso il primo set, ma successivamente ha messo il turbo e ha ribaltato il confronto. L’altoatesino si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 e si così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della località cinese.

Jannik Sinner tornerà in campo martedì 10 ottobre per affrontare lo statunitense Ben Shelton, che oggi ha avuto la meglio sul russo Roman Safiullin per 3-6, 6-3, 6-4. Si tratta del primo capitolo di una sfida che potrebbe caratterizzare il prossimo decennio. Jannik Sinner ha 22 anni ed è l’attuale numero 4 al mondo, mentre Ben Shelton ha 20 anni e occupa il 20mo posto nel ranking ATP. L’azzurro è più basso di cinque centimetri (188 cm contro 193 cm), ma soprattutto ci sarà una grande differenza in campo: Sinner è un destro naturale, mentre l’americano è un mancino e questo potrebbe mandare un po’ in confusione il nostro portacolori.

Ben Shelton, che lo scorso mese raggiunse la semifinale agli US Open perdendola contro Novak Djokovic, è incensato da diversi addetti ai lavori, che pensano a un suo inserimento in top-5 nei prossimi anni. Lo statunitense è al suo secondo anno da professionista e vanta un saldo di 21 match vinti e 24 persi, mentre il nostro portacolori è alla sesta stagione tra i grandi e un attivo di 175 successi e 72 sconfitte, con nove tornei in bacheca (tre in stagione) contro gli zero del rivale. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

CHI AFFRONTERÀ JANNIK SINNER AGLI OTTAVI A SHANGHAI?

Lo statunitense Ben Shelton, numero 20 del ranking ATP.

QUANDO GIOCHERÀ JANNIK SINNER AGLI OTTAVI DI SHANGHAI?

Martedì 10 ottobre.

