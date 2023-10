Quando gioca Jannik Sinner a Parigi-Bercy, giorni di riposo e chi affronterà

Jannik Sinner si appresta al rush finale stagionale forte del successo nell’ATP 500 di Vienna: l’azzurro prenderà parte al Masters 1000 di Parigi-Bercy, il cui tabellone principale scatterà oggi alle ore 11.00. Il tennista del Bel Paese è la testa di serie numero 4 del main draw, e per questo motivo usufruirà di un bye al primo turno, scendendo in campo nel secondo turno.

L’azzurro dunque esordirà direttamente nei sedicesimi di finale, che inizieranno domani, ma Sinner è già certo di giocare mercoledì, dato che la sfida del primo turno dalla quale uscirà il nome del suo avversario si giocherà domani e vedrà opposti in un derby gli statunitensi Jeffrey John Wolf, proveniente dalle qualificazioni, e Mackenzie McDonald.

Si tratterà di un match molto importante per Jannik Sinner, che in caso di vittoria sarà certo di restare al numero 4 sia nel ranking ATP che nella Race to Turin al termine del torneo (a partire da lunedì 6 novembre le due classifiche coincideranno, mentre già da oggi coincidono Race e ranking live), e, dato che il russo Andrey Rublev non è iscritto né a Metz né a Sofia, sarà certo di essere in seconda fascia nel sorteggio per le ATP Finals.

In caso di sconfitta, invece, Sinner dovrà sperare che Rublev non vinca a Parigi-Bercy per essere certo di arrivare da numero 4 a Torino: in tal caso l’azzurro non potrà incontrare il russo Daniil Medvedev, già aritmeticamente certo di essere il numero 3 alle ATP Finals, nella prima fase a gironi della competizione di fine stagione. Per quanto esposto nelle righe precedenti, le medesime combinazioni sono valide anche per la corsa al numero 4 del ranking ATP nell’aggiornamento della prossima settimana.

Foto: LaPresse