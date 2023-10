Qualificazioni Europei 2024, la situazione di classifica dell’Italia: com’è messa la Nazionale e cosa serve per qualificarsi

L’Italia affila le proprie armi in vista dei due prossimi match valevoli per la qualificazione agli Europei di Germania 2024. Dopo il pareggio in casa della Macedonia del Nord, e la vittoria di Milano contro l’Ucraina, gli Azzurri si giocano moltissimo in questa finestra di ottobre, con due incontri di capitale importanza per l’intero percorso.

Prima di entrare nello specifico, iniziamo dalla situazione di classifica del Gruppo C. Al comando troviamo l’Inghilterra con 13 punti in 5 turni (16 gol fatti e solo 2 subiti), quindi a quota 7 è grande bagarre. Italia, Ucraina e Macedonia del Nord sono a braccetto, con la formazione allenata dal commissario tecnico Luciano Spalletti che ha giocato un match in meno delle rivali. A quota zero, il fanalino di coda Malta.

Come si può evincere dalla classifica, la situazione è quanto mai intricata. Ricordando che ai prossimi Campionati Europei passeranno direttamente le prime due classificate di ogni girone (le terze andranno a scontrarsi negli spareggi), il secondo posto alle spalle dell’Inghilterra sarà tutto da conquistare. Dando per scontati i 3 punti dell’Italia nel match di sabato 14 ottobre allo stadio San Nicola di Bari contro Malta, come proseguirà il cammino degli Azzurri?

Nel turno successivo arriverà la prestigiosa trasferta di Wembley (martedì 17 ottobre), prima delle due ultime sfide nella finestra di novembre. Il 17 novembre (a Roma) la nostra nazionale ospiterà la Macedonia del Nord, prima della sfida in casa dell’Ucraina (location ancora da decidere) del 20 novembre. Siamo nel rush finale delle qualificazioni. 4 sfide tutto di capitale importanza. Ogni distrazione potrebbe costare a carissimo prezzo. Luciano Spalletti ed i suoi ragazzi proveranno a non fallire la qualificazione diretta, per evitare i rischi dei play-off, come accaduto per gli ultimi due Mondiali.

Foto: LaPresse