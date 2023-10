Quali partite vedere su Sky e DAZN per l’ottava giornata di Serie A (6-8 ottobre)? Calendario, programma, palinsesto tv, streaming

La Serie A 2023/2024 tra qualche ora ritornerà in scena. Per la massima serie tra oggi, venerdì 6 ottobre e domenica 8, vedremo impegnate le venti formazioni che stanno prendendo parte alla manifestazione. Ad aprire le danze quest’oggi ci penseranno l’Empoli e l’Udinese alle 18.30, mentre alle 20.45 sarà il momento di Lecce-Sassuolo.

E nel corso dei prossimi giorni assisteremo a interessanti match: da Inter-Bologna passando per il derby tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Torino di Ivan Juric. Non mancherà Genoa-Milan, così come il big match tra la Lazio di Maurizio Sarri e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Occhio anche a Cagliari-Roma e Napoli-Fiorentina. Insomma si prospetta un weekend ricco di emozioni e partite all’insegna dello spettacolo. Nel frattempo ecco di seguito il calendario e il programma con tutti i match dell’ottava giornata di Serie A.

CALENDARIO SERIE A (6-8 OTTOBRE)

Venerdì 6 ottobre

Ore 18.30 – Empoli-Udinese – 8° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Lecce-Sassuolo – 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Sabato 7 ottobre

Ore 15.00 – Inter-Bologna- 8° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 – Juventus-Torino – 8° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Genoa-Milan – 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Domenica 8 ottobre

Ore 12.30 – Monza-Salernitana – 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 15.00 – Lazio-Atalanta – 8° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Frosinone-Verona – 8° turno – Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Cagliari-Roma – 8° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Napoli-Fiorentina – 8° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse