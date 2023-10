Proposti 5 nuovi sport olimpici per Los Angeles 2028: tra ritorni e novità

È arrivata oggi la proposta da parte del Comitato Organizzatore di LA28: cinque nuovi sport possibili per i Giochi Olimpici di Los Angeles nel 2028.

Stiamo parlando di baseball-softball, cricket, flag football, lacrosse e squash: la proposta è stata fatta ed ora la palla passerà alla Commissione per il Programma Olimpico del Cio per poi arrivare al Comitato Esecutivo del Cio. Se ne discuterà a breve: nella 141esima Sessione del Cio a Mumbai, in India, da lunedì 15 ottobre.

Di questi cinque sport tre sono stati già visti ai Giochi: il baseball ed il softball dal 1992 al 2008 e poi per il 2020, mentre il cricket era presente nel 1900 e lacrosse nel 1904-1908. Novità assoluta sarebbe invece per squash e flag football (qualcosa di paragonabile al football americano).

Andando a guardare dal lato tricolore, discreta notizia sarebbe l’inserimento del softball, con la nazionale italiana performante. Da capire la questione baseball, mentre nel flag football gli azzurri vantano l’argento ai World Games nel 2022.

Il commento di Casey Wasserman: “Gli sport proposti accendono l’immaginazione sul campo di gioco e promuovono la cultura al di fuori di esso. Sono rilevanti, innovativi e basati sulla comunità. Porteranno nuovi atleti ai Giochi, coinvolgeranno diversi tifosi ed espanderanno la presenza dei Giochi negli spazi digitali, amplificando ulteriormente la missione di LA28 di offrire un’esperienza senza precedenti”.

Foto: Lapresse