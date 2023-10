Irlanda-Nuova Zelanda, Mondiali rugby 2023: programma, orario, dove vederla in tv e streaming

Inizia questo weekend la seconda fase della Rugby World Cup 2023 ed è il momento dei quarti di finale. E sabato alle 21, a Parigi, appuntamento con la supersfida tra Irlanda e Nuova Zelanda.. In campo due tra le favorite per il titolo finale e il match di Parigi ha tanto il sapore di una semifinale anticipata.

L’Irlanda, campione del Sei Nazioni 2023 e primo nel ranking mondiale, ha dominato la pool B, ha battuto i campioni in carica del Sudafrica, battendo senza problemi anche Romania, Tonga e Scozia. Sono, forse, i favoriti numero 1 per il titolo, ma la cabala è contro di loro, con l’Irlanda che non ha mai conquistato la semifinale iridata. Sarà la volta buona?

Gli All Blacks hanno scritto una pagina storica della sua avventura mondiale, ma una di quelle pagine che vorresti dimenticare. Per la prima volta in dieci edizioni, infatti, i neozelandesi hanno perso una partita della fase a gironi, all’esordio contro la Francia, ma i tuttineri restano una squadra di grande talento e che può ribaltare i pronostici da un momento all’altro.

La sfida tra Irlanda e Nuova Zelanda è dunque in programma sabato 14 ottobre alle ore 21.00 a Parigi. La diretta TV sarà disponibile su Rai Sport HD e su Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO, Now TV e Raiplay.

CALENDARIO MONDIALI RUGBY 2023 IRLANDA-NUOVA ZELANDA

Sabato 14 ottobre



Ore 21.00 Irlanda-Nuova Zelanda

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD, Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV e Raiplay

Foto: LaPresse