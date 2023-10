Probabili formazioni Serie A 6-8 ottobre: titolari, infortunati, diffidati e possibili novità Fantacalcio

La Serie A 2023/2024 è pronta a ritornare nel corso di questo weekend. La massima serie italiana, tra oggi, venerdì 6 ottobre e domenica 8, vedrà impegnate le venti formazioni che stanno prendendo parte a questo campionato. Tantissime sfide interessanti in quello che sarà l’ottavo turno.

A partire da Empoli-Udinese che, in data odierna a partire dalle 18.30, aprirà le danze, passando per Inter-Bologna di domani. Non va dimenticata Juventus-Torino piuttosto che Genoa-Milan. Occhio anche a Lazio-Atalanta, Cagliari-Roma e al Napoli, che aprirà le porte del Maradona alla Fiorentina.

Assieme alla Serie A tornerà anche il fantasy game più amato dagli italiani: tornerà anche il Fantacalcio. Ecco di seguito dunque, in vista delle formazioni da schierare, le probabili di giornata, partita per partita.

SERIE A, 8a GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI-UDINESE:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni S.; Marin, Grassi, Maleh, Baldanzi; Cancellieri, Caputo. All. Andreazzoli

Squalificati: – Indisponibili: Cacace, Bereszynski, Pezzella, Maldini

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Festy, Samardzic, Walace, Pereyra, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Sottil

Squalificati: Lovric

Indisponibili: Masina, Semedo, Padelli, Davis, Ehizibue, Deulofeu, Brenner, Ebosse

LECCE-SASSUOLO:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Squalificati: –

Indisponibili: Dermaku, Banda, Blin

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

Squalificati: –

Indisponibili: Alvarez, Viti, M. Henrique

INTER-BOLOGNA:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Sensi, Arnautovic, Frattesi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Corazza; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta

Squalificati: –

Indisponibili: Lucumì, Posch, Soumaoro, Kristiansen

JUVENTUS-TORINO:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri Squalificati: – Diffidati: Rabiot Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Alex Sandro TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric Squalificati: – Indisponibili: Sazonov, Buongiorno, Djidji, Popa, Pellegri, Vojvoda, Soppy GENOA-MILAN: GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Frendrup, Thorsby, Malinovksyi, Haps; Gudmundsson, Messias. All. Gilardino Squalificati: – Indisponibili: Ekuban, Vogliacco, Strootman, Badelj MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli Squalificati: – Diffidati: Theo Hernandez Indisponibili: Bennacer, Kalulu, Krunic, Caldara, Loftus-Cheek MONZA-SALERNITANA: MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni A/D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo. All. Palladino Squalificati: – Indisponibili: Caprari, Bettella, Cittadini SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Lovato; Kastanos, Bohinen, Legowski, Bradaric; Candreva/Jovane, Martegani; Dia. All. Sousa Squalificati: – Indisponibili: Coulibaly, Ikwuemesi, Fiorillo LAZIO-ATALANTA: LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada/Guendouzi, Rovella/Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri Squalificati: – Indisponibili: – ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini Squalificati: – Indisponibili: Touré FROSINONE-VERONA Squalificati: – Indisponibili: Romagnoli, Harroui, Gelli, Lirola, Kaio Jorge Squalificati: – Indisponibili: Braaf, Doig, Mboula, Cabal, Hien, Dawidowicz, Amione CAGLIARI-ROMA: CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos, Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Luvumbo, Petagna. All. Ranieri Squalificati: – Indisponibili: Mancosu, Desogus, Lapadula, Rog, Pereiro ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Paredes, Bove, Spinazzola; Aouar, Dybala; Lukaku. All. Mourinho Squalificati: – Indisponibili: Llorente, Kumbulla, Abraham, Smalling, Renato Sanches NAPOLI-FIORENTINA: NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia Squalificati: – Indisponibili: Gollini, Juan Jesus, Rrahmani FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan, Gonzalez, Bonaventura; Kouamé, Nzola. All Italiano Squalificati: – Indisponibili: Castrovilli, Mina, Dodo

Foto: LaPresse