Piacenza-Civitanova oggi in tv, orario Supercoppa Italiana volley 2023: programma semifinale, canale, streaming

Oggi martedì 31 ottobre (ore 20.30) si gioca Piacenza-Civitanova, semifinale della Supercoppa Italiana 2023 di volley maschile. Al Biella Forum andrà in scena lo scontro diretto tra due corazzate della pallavolo tricolore, la squadra vincitrice si guadagnerà il diritto di tornare in campo domani per affrontare la vincente di Trento-Perugia nel match che metterà in palio il primo trofeo della stagione. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, equilibrato ed emozionante.

Piacenza si è qualificata da vincitrice della Coppa Italia e con le bordate di Yuri Romanò, Yoandy Leal e Robertlandy Simon proverà a mettere in crisi Civitanova, finalista scudetto spinta da Ivan Zaytsev. Civitanova ha alzato al cielo il trofeo in quattro occasioni (2006, 2008, 2012, 2014), mentre Piacenza non ha mai festeggiato (il titolo del 2009 è arrivato con un’altra società).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Piacenza-Civitanova, semifinale della Supercoppa Italiana 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PIACENZA-CIVITANOVA VOLLEY OGGI

Martedì 31 ottobre

Ore 17.30 Semifinale 1: Itas Trentino vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA PIACENZA-CIVITANOVA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera