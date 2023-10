Perugia-Civitanova, Finale Supercoppa Italiana volley 2023: orario, programma, tv, streaming

Perugia e Civitanova si affronteranno nella Finale della Supercoppa Italiana di volley maschile. L’appuntamento è per mercoledì 1° novembre (ore 17.00) al Biella Forum, dove verrà messo in palio il primo trofeo stagionale. Si preannuncia un confronto altamente spettacolare, equilibrato e appassionante tra due delle migliori formazioni della pallavolo tricolore. La compagine umbra ha avuto la meglio su Trento per 3-1, mentre la formazione marchigiana ha surclassato Piacenza per 3-0.

Entrambe le squadre andranno a caccia del quinto sigillo della propria storia: la Lube si è imposta nel 2006, 2008, 2012, 2014; i Block Devils hanno fatto festa nel 2017, 2019, 2020, 2022. Perugia e Civitanova si sono fronteggiate in Finale nel 2017, 2020 e 2022: in tutti i casi si impose il sestetto umbro. Perugia si affiderà al fuoriclasse Wilfredo Leon e al regista Simone Giannelli, Civitanova potrà far leva su Ivan Zaytsev, Adis Lagumdzija e Aleksandar Nikolov.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Civitanova, Finale della Supercoppa Italiana 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-CIVITANOVA, FINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY

Mercoledì 1° novembre

Ore 17.00 Finale Supercoppa Italiana volley 2023: Sir Susa Vim Perugia vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA PERUGIA-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera