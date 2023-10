Perché se l’Italia batte l’Inghilterra… potrebbe perdere con l’Ucraina (di un gol): la situazione

L’Italia ha sconfitto Malta con un secco 4-0 davanti al caloroso pubblico di Bari, regalandosi una bella vittoria in un momento purtroppo poco sereno a causa dello scandalo scommesse emerso negli ultimi giorni. La nostra Nazionale partiva con tutti i favori del pronostico e ha sbrigato la pratica con grande disinvoltura, riuscendo così a ottenere la terza vittoria nel cammino di qualificazione agli Europei 2024.

Gli azzurri hanno agganciato l’Ucraina al secondo posto nel gruppo C con 10 punti all’attivo, ma hanno giocato una partita in meno rispetto ai gialloblù, che ieri pomeriggio hanno regolato la Macedonia del Nord per 3-0. Gli uomini del CT Luciano Spalletti sono a tre lunghezze di distacco dalla capolista Inghilterrà, a parità di incontri disputati. Ricordiamo che soltanto le prime due classificate staccheranno il biglietto per la rassegna continentale, se i Campioni d’Europa non dovessero riuscire nell’obiettivo allora dovranno passare attraverso gli insidiosissimi playoff.

L’Italia deve disputare ancora tre partite: martedì 17 ottobre andrà allo Stadio Wembley di Londra per incrociare l’Inghilterra (nell’impianto in cui si conquistò il titolo continentale due anni fa), poi a novembre il doppio impegno con Macedonia del Nord (a Roma) e Ucraina (in campo neutro da definire). L’Ucraina ha invece in programma soltanto due sfide: il 17 ottobre contro Malta (sulla carta una vittoria scontata) e poi il prossimo mese lo scontro diretto con gli azzurri.

Proprio il testa a testa finale tra Italia e Ucraina potrebbe essere risolutore per la qualificazione agli Europei. Potrebbe rivelarsi un vero e proprio spareggio se gli azzurri dovessero regolare la Macedonia e la compagine dell’Est dovesse avere la meglio su Malta, con la consapevolezza che Immobile e compagni avrebbero a disposizione due risultati su tre in virtù del successo ottenuto nello scontro diretto d’andata: sarebbe infatti sufficiente anche il pareggio per meritarsi l’ingresso tra le migliori 24 compagini del Continente.

Nei fatti un pareggio o una sconfitta in Inghilterra non muterebbe le sorti dell’Italia (a patto ovviamente di battere la Macedonia all’Olimpico, i balcanici hanno impedito agli azzurri di qualificarsi agli ultimi Mondiali e nel match d’andata hanno costretto i Campioni d’Europa al pareggio). Una vittoria a Wembley, altamente complicata considerando la caratura dell’avversaria e il difficile momento degli azzurri, cambierebbe moltissimo il cammino della nostra Nazionale.

In caso di successo sull’Inghilterra (e anche di affermazione contro la Macedonia), l’Italia si presenterebbe con tre punti di vantaggio allo scontro diretto finale con l’Ucraina e dunque si qualificherebbe agli Europei anche perdendo con un gol di scarto, a patto di poter contare su una migliore differenza reti generale. Il regolamento prevede infatti che, qualora due o più squadre finiscano a pari punti, la prima discriminante sia dettata dai punti ottenuti negli scontri diretti, in caso di ulteriore parità allora si passa alla differenza reti generale del girone,-

L’Italia ha vinto 2-1 all’andata contro l’Ucraina. Potrebbe dunque permettersi di perdere 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, etc., ma solo potendo contare su una migliore differenza reti: al momento l’Italia è a +6 e l’Ucraina a +1. Improbabile che gli azzurri si qualifichino prima dello scontro diretto: servirebbe una doppia vittoria con Inghilterra e Macedonia accompagnata dal mancato successo dell’Ucraina contro Malta.

CLASSIFICA GIRONE QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

1. Inghilterra 13 punti (5 partite giocate +14 differenza reti)

2. Italia 10 punti (5 partite giocate, +6 differenza reti)

3. Ucraina 10 punti (6 partite giocate, +1 differenza reti)

4. Macedonia del Nord 7 punti (6 partite giocate, -7 differenza reti)

5. Malta 0 punti (6 partite giocate, -14 differenza reti)

Foto: Lapresse