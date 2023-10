Perché è stata cancellata la Sprint Race di MotoGP a Phillip Island: sarà recuperata?

La decisione più logica. Pioggia e forti raffiche di vento a Phillip Island, in Australia, sede del 16° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Condizioni meteorologiche molto complicate che ci si attendeva, visto il cambio del programma che c’è stato nel fine-settimana: anticipare la gara di 27 giri il sabato e riservare la Sprint Race la domenica, con la speranza che il meteo potesse offrire una tregua.

Non è un caso che lo schedule sia stato più volte modificato anche con l’anticipo di orario per cercare di precedere i capricci del meteo. Purtroppo però l’evoluzione è stata tale che la Race Direction sia stata costretta a intervenire e ad agire per il bene di chi doveva correre.

La sicurezza dei piloti, infatti, non poteva essere garantita, visto quanto era già accaduto in Moto2, con la gara interrotta proprio per quanto detto. Una Sprint che non sarà recuperata e quindi in maniera anche un po’ triste il week end australiano si è concluso qui. Un peccato perché la corsa domenicale avrebbe dato non poco interesse alla sfida per il campionato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

Quanto accaduto va un po’ dalla parte di Pecco, che nei fatti ha aumentato il proprio margine di vantaggio sullo spagnolo (+27), per quanto accaduto ieri e non dovendo badare a Martin che avrebbe potuto risalire la china nella prova odierna, qualora si fosse disputata. Appuntamento quindi in Thailandia nel prossimo fine-settimana (27-29 ottobre).

Foto: MotoGP.com Press