MotoGP, Viñales vola sul bagnato nel warm-up di Phillip Island. Ottimo 2° Martin, non forza Bagnaia

Si è appena concluso con il miglior tempo di Maverick Viñales il warm-up di Phillip Island in vista della Sprint del Gran Premio d’Australia 2023, valevole come sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il catalano dell’Aprilia ha trovato un ottimo feeling sotto la pioggia, dominando il breve turno mattutino con gomme da bagnato.

1’39″036 il crono dello spagnolo, che ha rifilato oltre 1″ al primo degli inseguitori dimostrando una sorprendente competitività in condizioni meteo estremamente complicate tra temperature basse e vento forte. Seconda piazza per la Ducati Pramac di Jorge Martin a 1.204 dalla vetta, precedendo di pochi centesimi la Honda di un Marc Marquez in grande spolvero con l’acqua.

Quarta posizione per un altro specialista del bagnato come il padrone di casa australiano Jack Miller, 4° con la KTM a 1.433 dalla testa e subito davanti al compagno di squadra sudafricano Brad Binder. Completano la top10 Augusto Fernandez, Alex Marquez, Pol Espargarò, Raul Fernandez e Fabio Quartararo. Solo 12° il migliore degli italiani, Luca Marini, mentre il leader del campionato Francesco Bagnaia non ha forzato limitandosi a saggiare le condizioni della pista senza rischiare più di tanto.

CLASSIFICA WARM-UP GP AUSTRALIA MOTOGP 2023

1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.036 5 6 322.5

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’40.240 6 6 1.204 1.204 323.4

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.302 5 6 1.266 0.062 315.9

4 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.469 5 6 1.433 0.167 315.9

5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.722 5 6 1.686 0.253 299.3

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’40.875 5 6 1.839 0.153 304.3

7 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’41.051 4 6 2.015 0.176 311.3

8 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’41.129 4 6 2.093 0.078 326.3

9 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’41.179 6 6 2.143 0.050 301.0

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.361 5 5 2.325 0.182 314.0

11 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.540 5 6 2.504 0.179 301.8

12 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’41.634 6 6 2.598 0.094 316.8

13 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’41.716 5 5 2.680 0.082 303.5

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.857 4 5 2.821 0.141 319.6

15 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’42.646 6 6 3.610 0.789 290.5

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’42.792 5 5 3.756 0.146 297.6

17 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’42.818 6 6 3.782 0.026 304.3

18 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.178 4 6 4.142 0.360 311.3

19 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’43.577 5 5 4.541 0.399 300.1

20 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.748 6 6 4.712 0.171 299.3

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.352 3 5 7.316 2.604 282.9

