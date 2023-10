Pattinaggio artistico: Sakamoto domina lo short a Skate Canada 2023. Solo undicesima Gutmann

Si è aperto nel segno di una meravigliosa Kaori Sakamoto Skate Canada 2023, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Sul ghiaccio del Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver la Campionessa del Mondo in carica si è resa artefice di uno short program da fuochi d’artificio, con cui ha raccolto un punteggio sopra i 75 punti.

In totale stato di grazia la nipponica ha eseguito tutti gli elementi pianificati, sciorinando un pattinaggio d’alto profilo incastonato sulle musiche de “Baby, God Bless You” di Shinya Kiyozuka. Di livello stellare l’apertura, affidato a uno dei piatti forti della casa, il doppio axel, elemento che ha poi lasciato spazio a un triplo lutz redarguito con la chiamata di filo d’ingresso non chiaro.

Atterrando in zona bonus la combinazione triplo flip/triplo toeloop e ottenendo il miglior riscontro sul secondo punteggio la nativa di Kobe ha quindi raccolto 75.13 (39.65, 35.48), cinque lunghezze in più della sudcoreana Chaeyeon Kim, seconda con 70.31 (38.30m 32.01) dopo una performance impreziosita dal doppio axel, dal triplo lutz agganciato al triplo toeloop e al triplo flip singolo. Più staccata poi Rino Matsuike, terza con 66.29 (34.84, 31.45) con una prestazione viziata da una sbavatura nella combinazione triplo lutz/triplo toeoop, eseguita con la rotazione non completa.

Giornata da dimenticare infine per Lara Naki Gutmann, atleta che si è dovuta accontentare soltanto dell’undicesima posizione dopo aver riscontrato due errori di peso negli elementi di salto; precisamente la trentina di Gabriele Minchio è caduta nel secondo triplo toeloop proposto in combinazione con il triplo toeloop, per poi ruotare solo da due giri il flip, ricevendo in questo modo la chiamata di elemento non valido; due défaillance hanno inchiodato l’azzurra a quota 50.00 (23.94, 27.06)

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: Valerio Origo