Pattinaggio artistico: Hocke-Kunkel vincono la gara delle coppie a Skate America, sesti Caldara-Maglio

Arriva il primo responso dal Credit Union of Texas Event Center di Allen, impianto sportivo che sta ospitando questo weekend Skate America 2023, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Nelle coppie d’artistico infatti Annika Hocke-Robert Kunkel hanno vinto per la prima volta in carriera una gara della rassegna itinerante, confermando di fatto i pronostici della vigilia.

I due atleti teutonici stanziati in Italia alla corte di Ondrej Hotarek, Franca Bianconi e Rosanna Murante dopo essersi imposti nello short hanno battuto la concorrenza anche nel segmento più lungo presentando un programma buono negli elementi d’insieme e falloso in quelli in parallelo. Il team nello specifico è caduto nel triplo salchow, realizzando poi con qualche patema di troppo la sequenza acchiappa punti composta da doppio axel/axel/doppio axel.

Avendo la meglio di un’incollatura anche nel secondo punteggio i tedeschi hanno ottenuto dunque 120.64 (62.45, 59.19) guadagnando un totale di 184.23, poco meno di due lunghezze rispetto ai canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, secondi con 119.37 (61.26, 59.11) per 182.59 perdendo qualcosa nella sequenza triplo toeloop/doppio axel e nel triplo rittberger lanciato. Terzi infine i padroni di casa Chelsea Liu-Balazas Nagy, abili a tenere botta grazie a un free viziato da una caduta nel triplo salchow lanciato con cui hanno raccolto 116.43 (60.43, 57.00) per 177.66.

Da segnalare infine la sesta piazza di Irma Caldara-Riccardo Maglio, scivolati di una casella dopo un libero caratterizzato da alcune sbavature, tra cui si contano due cadute nel doppio axel in parallelo e nel sollevamento del gruppo 5 axel lasso; errori che hanno inchiodato il loro score a 85.96 (40.17, 47.79) per 138.18.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 184.23 1 1 2 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD CAN 182.59 2 2 3 Chelsea LIU / Balazs NAGY USA 177.66 3 3 4 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ USA 157.08 7 4 5 Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD USA 154.66 4 5 6 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO ITA 138.18 5 6 7 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 133.84 6 7

Foto: LaPresse