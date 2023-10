Short Track, l’Italia manca l’accesso alla finale nella staffetta femminile e maschile

Dopo i due podi conquistati da Pietro Sighel e dalla staffetta mista, si chiude amaramente la seconda giornata della Coppa del Mondo a Montreal per l’Italia. Infatti i quartetti azzurri nella staffetta femminile e maschile non sono riusciti a centrare l’accesso alla finale. Non era un compito semplice, vista la concorrenza, con le due squadre che dovranno passare dalle finali B.

In campo femminile Martina Valcepina, Chiara Betti, Elisa Confortola ed Arianna Sighel hanno concluso al quarto posto la loro semifinale. Le azzurre sono rimaste comunque in corsa per la qualificazione fino alla fine, ma non sono riuscite poi a trovare il sorpasso decisivo nelle ultime curve. Vittoria per le padrone del casa del Canada davanti all’Olanda, con terza la Cina. Nell’altra semifinale la Corea del Sud si è imposta sugli Stati Uniti e l’Ungheria, con la Polonia squalificata.

Era un compito molto arduo anche per la staffetta maschile. Il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Mattia Antonioli e Luca Spechenhauser è giunto terzo dietro alle inarrivabili Canada e Corea del Sud, che hanno dominato la semifinale. Quarto posto, invece, per il Belgio. Nell’altra semifinale è stata la Cina a vincere davanti al Giappone e al Kazakhstan.

Come detto in precedenza sono stati due comunque i podi conquistati dall’Italia. Pietro Sighel ha concluso terzo nei 1000 metri maschili in una gara di rimonta per l’azzurro, che si è arreso solo al sudcoreano Park Ji Won e al canadese Steven Dubois.

Nella staffetta mista, invece, il quartetto italiano (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Chiara Betti, Arianna Sighel) ha sfruttato la squalifica della Polonia, in una finale vinta dalla Cina davanti alla Corea del Sud. Va rimarcato come ci sia stata una ripartenza dopo che erano cadute tutte le altre squadre, con l’Italia rimasta unica in pista. Purtroppo nella seconda partenza gli azzurri sono caduti, ma comunque premiati poi dalla squalifica polacca.

Nelle altre finali di giornata da segnalare il successo della belga Hanne Desmet nei 1500 metri femminili, mentre nella gara maschile il successo è andato al sudcoreano Daeheon Hwang, in una finale che ha visto Luca Spechenhauser chiudere al quinto posto. Successo per l’americana Kristen Santos-Griswold nella prima serie dei 1000 metri femminili.

