Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vincono Unterland Cavaliers e Fassa, ko Renon, Merano, Gherdeina

Nella serata di Alps Hockey League 2023-2024 sono state ben 7 le sfide in programma, con 5 squadre italiane impegnate sul ghiaccio. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio come sono andate le cose.

Gli Unterland Cavaliers schiantano Merano con il punteggio di 6-1 con le reti di Kayra (2), Galassiti, Hallfors, Markkula e Remolato. Per gli ospiti, rete di Anderson per il momentaneo 4-1. Renon cade in casa per 1-3 contro Lustenau. Vantaggio degli altoatesini con Giacomuzzi, quindi rimonta con Ohrvall, Wilfan e 3-1 di Wennlund.

Gherdeina viene sconfitta 3-5 in casa dai Red Bull Salisburgo Junior. Gli altoatesini scappano con Luisetti e McGowan per il 2-0 al 25:09, quindi gli austriaci dominano con Cernik, Helander (2) e Zelenov (2). Nel terzo periodo Gherdeina accorcia sul 3-5 ma è troppo tardi.

Fassa centra il successo agli shoot-out in casa dell’EZ Eisbaren per 6-5. Gol a raffica sul ghiaccio austriaco. Primo periodo chiuso sul 2-1 per i padroni di casa (reti di Lahoda e Huard, per Fassa ci pensa Selin), quindi il secondo vede un parziale di 3-3 per il 5-4. Il terzo periodo vede il 5-5 di Forte e il match passa all’overtime. Nulla di fatto. Occorrono gli shoot-out per decidere la sfida della KE Kelit Arena

Infine Jesenice supera Bregenzerwald con il punteggio di 4-3 dopo overtime, quindi gli Steel Wings Linz hanno avuto la meglio del Celje per 2-1, mentre Klagenfurt ha superato Kitzbuehel per 5-1.

CLASSIFICA AHL 2023-2024

1 EK Die Zeller Eisbären 7 5 0 1 1 38 15 +23 18 2 HDD SIJ Acroni Jesenice 7 5 1 1 0 37 16 +21 17 3 Wipptal Broncos Weihenstephan 6 5 0 0 1 26 11 +15 16 4 Hockey Unterland Cavaliers 7 4 1 0 2 30 24 +6 14 5 EC Bregenzerwald 7 3 1 1 2 23 19 +4 13 6 Rittner Buam SkyAlps 7 3 2 1 1 21 17 +4 12 7 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 7 2 2 2 1 25 20 +5 11 8 EHC Lustenau 7 3 3 1 0 23 21 +2 11 9 S.G. Cortina Hafro 6 2 1 1 2 19 18 +1 10 10 EC-KAC Future Team 7 3 4 0 0 21 29 -8 9 11 SHC Fassa Falcons 7 1 3 2 1 22 31 -9 8 12 Steel Wings LINZ AG 7 1 3 1 2 16 21 -5 7 13 Red Bull Hockey Juniors 7 1 4 1 1 16 22 -6 6 14 HK RST Pellet Celje 7 1 5 1 0 11 25 -14 5 15 HC Meran/o Pircher 7 1 5 1 0 17 35 -18 5 16 HC Gherdeina valgardena.it 7 0 5 1 1 16 37 -21 3

Foto: Max Pattis