Paola Egonu dà spettacolo nella prima di Campionato davanti a Julio Velasco

Paola Egonu ha regalato grande spettacolo durante la prima giornata della Serie A1 di volley femminile. L’opposto è tornata a giocare in Italia dopo la parentesi della passata stagione in Turchia con la maglia del VakifBank Istanbul (vincendo la Champions League) e ha strabiliato con la casacca di Milano, di fronte ai 4.800 spettatori che hanno gremito gli spalti dell’Allianz Cloud del capoluogo meneghino, segno di un affetto sempre più intenso nei confronti del Vero Volley, che da questa annata agonistica si è trasferito stabilmente a Milano lasciando Monza.

L’opposto ha messo a segno 19 punti (2 muri, 1 ace) con il 59% in attacco, trascinando le rosablù verso una netta vittoria nell’annunciato big match contro Busto Arsizio. Le vice campionesse d’Italia si sono imposte con il roboante punteggio di 3-0 (25-21; 25-10; 25-12): c’è stata lotta soltanto nel primo set, dove le padrone di casa hanno dovuto rimontare dal 12-16, poi un dominio totale con addirittura 8-0 e 8-1 di parziale in avvio di seconda e terza frazione.

Paola Egonu è stata premiata come MVP, giocando una prestazione rimarchevole davanti a Julio Velasco, allenatore delle Farfalle che ha assistito da vicino allo show dell’opposto. Il Guru della pallavolo internazionale è stato accostato a più riprese alla panchina della Nazionale Italiana e potrebbe guidare le azzurre alle Olimpiadi di Parigi 2024, anche se nelle ultime ore è spuntata la pista che conduce al serbo Zoran Terzic.

Ad ogni modo l’attaccante, scesa in campo con un nuovo look caratterizzato da una lunga chioma color biondo platino, ha sfoderato una prestazione di lusso, facendo capire di essere in ottima forma e di poter essere un baluardo per l’Italia, dopo aver ricoperto un ruolo marginale durante gli Europei per volere di Davide Mazzanti e non aver preso parte al fallimentare torneo preolimpico.

