Pallone d’Oro 2023 oggi: quando viene consegnato il premio? Programma, orario, tv, streaming

Siamo oramai agli sgoccioli. Ancora qualche ora di attesa e poi scopriremo chi succederà a Karim Benzema. A partire dalle ore 20.30 di oggi verrà assegnato il premio calcistico individuale più ambito dai calciatori: si tratta ovviamente del Pallone d’Oro 2023. Giornata estremamente importante quindi nel mondo del calcio: tutti gli appassionati di questo sport e i tanti tifosi scopriranno il giocatore che solleverà al cielo l’agognato trofeo.

La premiazione del Pallone d’Oro 2023 si terrà quest’oggi lunedì 30 ottobre come anticipato sopra, e la cerimonia si terrà all’interno del Théâtre du Châtelet di Parigi. La cerimonia avrà inizio alle ore 20:30. Chi voterà il prossimo vincitore del Pallone d’Oro? Ad esprimere la propria preferenza saranno gli allenatori e capitani delle nazioni che occupano le prime 100 posizioni del Ranking FIFA, oltre ai giornalisti di France Football, uno per ogni nazione europea.

Gli elementi di valutazione sono i seguenti: le prestazioni individuali, quelle di squadra (i trofei vinti), la classe del giocatore e il suo senso del fair play. Tanti i nomi in lizza: tra i tanti campioni presente anche il giocatore dell’Inter, nonché unico italiano, Nicolò Barella. Non mancano anche altri “italiani”: Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Lautaro Martinez. Ma il giocatore favorito e praticamente certo di ottenere il Pallone d’Oro è Lionel Messi. Decisivo il Mondiale vinto dall’argentino in Qatar da assoluto protagonista.

Bisognerà dunque attendere ancora qualche ora e poi si scoprirà il vincitore ufficiale del Pallone d’Oro. Ma dove sarà possibile seguire la cerimonia? L’assegnazione del trofeo sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e Canale 20 (in chiaro). La diretta streaming, invece, avverrà su Sky Go, Now, Mediaste Infinity, Discovery+ e attenzione anche al canale YouTube de L’Equipe.

CALENDARIO PREMIAZIONE PALLONE D’ORO OGGI

Lunedì 30 ottobre

Ore 20.30 – Premiazione Pallone d’Oro – Diretta tv su Canale 20 (in chiaro), Sky Sport 24 (canale 200)

PROGRAMMA PREMIAZIONE PALLONE D’ORO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 (in chiaro), Sky Sport 24 (canale 200)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, Canale YouTube L’Equipe, Discovery+

PALLONE D’ORO 2023: LA LISTA DEI CANDIDATI

Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City)

Jamal Musiala (Bayern Monaco)

André Onana (Inter/Manchester United)

Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad)

Mohamed Salah (Liverpool)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

Bukayo Saka (Arsenal)

Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte/PSG)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Bernardo Silva (Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Nicolò Barella (Inter)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Ruben Dias (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Martin Odegaard (Arsenal)

Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcellona)

Yassine Bounou (Siviglia/Al-Hilal)

Julian Alvarez (Manchester City)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Rodri (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Lionel Messi (PSG/Inter Miami)

Lautaro Martinez (Inter)

Robert Lewandowski (Barcellona)

Kim Min-Jae (Napoli-Bayern Monaco)

Luka Modric (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Victor Osimhen (Napoli)

Harry Kane (Tottenham/Bayern Monaco)

Foto: LaPresse