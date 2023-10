Pallanuoto, vittorie per Ortigia e Savona all’esordio in Euro Cup, sconfitta per Trieste

Due vittorie ed una sconfitta, in attesa del Telimar, che giocherà domani, per le italiane nella prima giornata della fase a gironi dell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto maschile: successi per Ortigia (in casa) e Savona (in trasferta), battuta d’arresto per Trieste.

Nel Gruppo B il Savona passa per 11-12 ad Atene contro l’Apollon Smyrnis: i liguri chiudono in vantaggio il primo quarto per 2-3, ma gli ellenici vanno avanti sul 5-4 a metà gara. Nella terza frazione il liguri pervengono al pareggio sul 7-7, poi nell’ultimo quarto il Savona centra il successo per 11-12.

Nel Gruppo D l’Ortigia centra il successo interno per 13-12 contro i greci del Panionios: gli aretusei vanno sul 3-1 in apertura, arrivando poi sul 7-4 dopo 16′. Gli ellinici con un gran terzo tempo colmano il gap e raggiungono il 9-9, ma nell’ultimo quarto i siracusani sono più cinici e vincono per 13-12.

Nel medesimo raggruppamento la Pallanuoto Trieste cede in trasferta ai montenegrini del Promorac Kotor, vittoriosi per 9-8: i padroni di casa vanno in vantaggio nel primo quarto sul 3-2, per poi allungare fino al 7-3 a metà gara. I giuliani accorciano nel terzo quarto, chiuso sull’8-5, ma la rimonta si ferma al -1 del 9-8 finale.

RISULTATI EURO CUP 2023-2024

Apollon Smyrnis-RN Savona 11-12 (2-3, 3-1, 2-3, 4-5)

CC Ortigia 1928-Panionios 13-12 (3-1, 4-3, 2-5, 4-3)

VPK Primorac-Pallanuoto Trieste 9-8 (3-2, 4-1, 1-2, 1-3)

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo