Chi sono i giocatori del Brasile che affronteranno l’Italia al Preolimpico di volley: manca una grande stella

L’Italia affronterà il Brasile nell’ultima partita del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale di volley maschile scenderà in campo domenica 8 ottobre (ore 15.00) al Maracanazinho di Rio de Janeiro per incrociare i padroni di casa in un incontro determinante nella lotta per la conquista del pass a cinque cerchi. I Campioni del Mondo saranno chiamati a una sfida decisamente ostica contro i verdeoro, un’autentica bestia nera per il Bel Paese quando si parla di pallavolo e che proprio in questo impianto vinse la Finale delle Olimpiadi di Rio 2016.

Il Brasile ha vinto cinque partite: soffertissimi 3-2 contro Repubblica Ceca e Ucraina, 3-0 contro Qatar e e Iran, 3-1 contro Cuba. I sudamericani hanno invece perso per 3-1 contro la Germania, che ha sconfitto anche l’Italia ed è ormai qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024 (le basterà battere il Qatar). Il gioco dei verdeoro è molto incentrato sulla fase offensiva e può fare leva su un buon meccanismo muro-difesa: non saranno i fenomeni dei giorni migliori, ma resta una squadra coriacea, combattiva e tecnicamente valida, che tra l’altro fa leva sulla caratura del proprio nome nel massimo circuito internazionale.

Tanti brasiliani sono conosciuti al grande pubblico, a cominciare dal palleggiatore Bruninho. Il 37enne in forza a Modena è sempre un baluardo in cabina di regia e può scatenare lo schiacciatore Ricardo Lucarelli, attualmente impegnato a Piacenza dopo aver indossato le maglie di Trento e Civitanova. Il 31enne è affiancato di banda da Henrique Honorato Dantas Nobrega ed è spalleggiato in fase offensiva dall’opposto Alan Souza, bomber che gioca in Polonia con l’Olsztyn e che però contro Cuba è stato sostituito dal 21enne Darlan Ferreira.

Al centro un autentico veterano come il 37enne Lucas Saatkamp (Sada Cruzeiro), che ha vinto tutto con questa squadra insieme a Bruninho. Il suo compagno di reparto è il 31enne Flavio Gualberto, uomo di Perugia che era in campo anche in occasione del bronzo vinto ai Mondiali lo scorso anno insieme a Bruninho, Lucas, Lucarelli. Il grande assente è però lo schiacciatore Yoandy Leal, 35enne di Piacenza assente in questo contesto dove avrebbe potuto fare la differenza.

Foto: FIVB