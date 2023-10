Pallanuoto: vittorie per Cosenza e Brizz Nuoto in un pomeriggio da sole due partite per l’A1 femminile

Sono solamente due le partite giocate oggi per quanto riguarda la seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto al femminile. Turno monco a causa della concomitanza delle Coppe Europee. Già disputati gli incontri di Orizzonte e SIS Roma, mercoledì in acqua Plebiscito Padova e Trieste. Oggi prima vittoria per il Cosenza, successo anche per il Brizz Nuoto sul Bogliasco.

Seconda giornata

Mercoledì 04-10

Rapallo PN-Ekipe Orizzonte 8-12 (1-6, 1-2, 3-2, 3-2)

Como Nuoto Recoaro-Sis Roma 6-18 (3-3, 1-5, 0-4, 2-6)

Oggi

Olio di Calabria IGP Cosenza-US L.Locatelli 13-11 (5-3, 3-2, 0-3, 5-3)

Brizz Nuoto-Bogliasco 1951 12-10 (1-4, 3-2, 4-4, 4-0)

Mercoledì 11-10

ore 20:00

Plebiscito Padova-PN Trieste

CLASSIFICA

L’EKIPE ORIZZONTE 6

S.I.S. ROMA 6

BRIZZ NUOTO 3

C.S. PLEBISCITO PD 3

COSENZA PALLANUOTO 3

RAPALLO PALLANUOTO 3

PALLANUOTO TRIESTE 3

NETAFIM BOGLIASCO 1951 0

COMO NUOTO RECOARO 0

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 0

Photo LiveMedia/Luigi Mariani