Basket: rinviata Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv in Eurolega

Non si giocherà, giovedì 12, la sfida tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Maccabi Tel Aviv al Mediolanum Forum di Assago. Lo ha comunicato Euroleague Basketball, che cita la situazione attualmente molto critica in Israele (nello specifico, gli attacchi di Hamas ai quali è seguita una reazione da stato di guerra).

Così recita il comunicato: “Euroleague Basketball sta monitorando la situazione e valuterà con i team affetti le migliori opzioni possibili per riprogrammare le gare basandosi sulle date disponibili. Maggiori informazioni verranno rilasciate quando disponibili. Euroleague Basketball reitera il proprio impegno contro tutti gli atti di violenza e a favore della pace, e continuerà a usare la sua voce per promuovere rispetto, inclusione e diversità, valori che sono alla base dell’organizzazione e dei suoi team. Vuole inoltre esprimere le più profonde condoglianze alle famiglie delle vitime e a tutti coloro che sono affetti dalla tragedia in corso“.

Non è solo la partita tra Milano e Maccabi a dover subire il rinvio: c’è di mezzo anche Hapoel Tel Aviv-Wolves Vilnius di EuroCup. Più in generale, lo sport israeliano è stato fermato in blocco in questo fine settimana. Il rinvio di Milano-Maccabi era stato chiesto dal club israeliano attorno a mezzogiorno, secondo quanto riporta Walla Sport, dopo una consultazione con il governo nazionale.

Nelle ultime ore, inoltre, è emerso il proposito del Partizan Belgrado di volersi fare carico dell’ospitalità degli incontri del Maccabi fino a nuova situazione, nel caso in cui si rendesse necessario il temporaneo spostamento della squadra da Israele.

Credit: Ciamillo