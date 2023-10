Pallanuoto, Savona batte Ortigia nella quarta giornata della Serie A1. Scappano Pro Recco e Trieste

Il quarto turno della Serie A1 di pallanuoto maschile vede il successo nel big match del Savona, che supera di misura l’Ortigia, battuta per 8-7. Rimane soltanto una coppia al comando, dato che a sorpresa il Salerno supera il Telimar, ex capolista, per 12-10, grazie ad una sontuosa parte centrale del match.

Restano in testa a punteggio pieno, invece, la Pro Recco, che passa ad Ostia in casa della Nuoto Roma, sconfitta per 10-16, ed il Trieste, corsaro nell’ultimo match di giornata a Bologna contro il De Akker Team, battuto a domicilio per 9-11.

Vince il Brescia, che si rialza dopo due sconfitte e doppia il Catania, sconfitto per 20-10, mentre a Monterotondo la Roma Vis Nova cade al cospetto del Posillipo, che nell’ultimo quarto ribalta il match e passa per 9-10, infine nel derby ligure giocato a Genova il Quinto strapazza il Camogli per 9-4.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE

4^ Giornata – sabato 14 ottobre 2023

13:00 R.N. SAVONA – C.C. ORTIGIA 1928 8-7 (2-1, 1-2, 3-2, 2-2)

15:00 ASTRA NUOTO ROMA – PRO RECCO N e PN 10-16 (2-5, 3-3, 2-4, 3-4)

16:15 AN BRESCIA – NUOTO CATANIA 20-10 (5-3, 5-2, 3-1, 7-4)

16:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – C.N. POSILLIPO 9-10 (1-1, 3-1, 4-4, 1-4)

18:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – TELIMAR 12-10 (1-3, 4-2, 5-2, 2-3)

18:00 IREN GENOVA QUINTO – SPAZIO R.N. CAMOGLI 9-4 (1-1, 2-1, 2-1, 4-1)

18:30 DE AKKER TEAM – PALLANUOTO TRIESTE 9-11 (4-4, 1-4, 4-2, 0-1)

Classifica

PRO RECCO 12

PN TRIESTE 12

R.N. SAVONA 9

TELIMAR 9

CC ORTIGIA 1928 7

ASTRA NUOTO ROMA 6

IREN GENOVA QUINTO 6

AN BRESCIA 6

DE AKKER TEAM 4

CN POSILLIPO 3

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 3

NUOTO CATANIA 3

CHECK-UP RN SALERNO 3

SPAZIO RN CAMOGLI 0

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo