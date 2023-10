Pallanuoto femminile, Orizzonte corsaro in casa della SIS Roma nell’anticipo del terzo turno di Serie A1

L’Ekipe Orizzonte va in vetta solitaria almeno per una notte nella Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile: le etnee passano per 11-14 in casa della SIS Roma nell’anticipo del terzo turno della regular season, imponendosi con autorità ad Ostia ad una settimana dal primo dei due derby di Champions League tra le due compagini italiane, che si giocherà a Catania sabato 21.

Le siciliane trovano il break decisivo nella prima frazione, chiusa sul 2-5, difendendo poi le tre reti di margine nei restanti quarti di gara, chiusi tutti in parità. Top scorer della serata è la grande ex della gara, Chiara Tabani, che condanna con un poker le vecchie compagne di squadra. Triplette per Bettini e Marletta, sempre tra le fila delle catanesi.

TABELLINO

SIS ROMA-L’EKIPE ORIZZONTE 11-14

SIS ROMA: C. Banchelli, M. Misiti, G. Galardi 2, A. Gual Rovirosa 2, C. Ranalli 2, Papi, Abrizi, L. Di Claudio 1, C. Nardini 1, S. Centanni 2, A. Cocchiere 1, S. Carosi, O. Sesena, A. Aprea. All. Capanna.

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Tabani 4, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 3, V. Palmieri 1, C. Marletta 3, G. Gagliardi, M. Borisova, A. Longo, M. Leone, A. Condorelli. All. Miceli.

Arbitri: Alfi e Calabrò.

Note – Parziali: 2-5, 2-2, 3-3, 4-4. Spettatori 200 circa. In porta per L’Orizzonte Celona. Da 4’00” del quarto tempo Sesena in porta per Roma. Esordio in A1 di Abrizi (R) classe 2008. Superiorità numeriche: Roma 5/10 + 3 rigori, Catania 6/14 + 1 rigore. Misiti (R) uscita per limite di falli nel terzo tempo; Di Claudio, Ranalli e Carosi (R) nel quarto tempo.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

3^ Giornata – venerdì 13 ottobre 2023

20:15 S.I.S. ROMA – L’EKIPE ORIZZONTE 11-14 (2-5, 2-2, 3-3, 4-4)

3^ Giornata – sabato 14 ottobre 2023

14:00 OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN – C.S. PLEBISCITO PD Cosenza – Piscina Comunale

15:30 RAPALLO PALLANUOTO – PALLANUOTO TRIESTE Rapallo (GE) – Piscina Comunale

16:00 BRIZZ NUOTO – U.S. L. LOCATELLI GENOVA Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

17:00 COMO NUOTO RECOARO – NETAFIM BOGLIASCO 1951 Monza – Centro Natatorio “Pia Grande”

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE* 9

S.I.S. ROMA* 6

PALLANUOTO TRIESTE 6

BRIZZ NUOTO 3

C.S. PLEBISCITO PD 3

COSENZA PALLANUOTO 3

RAPALLO PALLANUOTO 3

NETAFIM BOGLIASCO 1951 0

COMO NUOTO RECOARO 0

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 0

* = una partita in più

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani