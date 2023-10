Pallanuoto: l’AN Brescia lotta, ma cede nella seconda gara di Champions League al Novi Beograd

Tre quarti alla pari, poi il crollo. La distanza in questo 2023 tra l’AN Brescia e le altre superpotenze europee è aumentata nettamente e lo si è notato anche stasera alla Mompiano nella seconda giornata della Champions League, con i Leoni che sono usciti sconfitti per 13-8 dal Novi Beograd.

Più che il risultato, a far felice coach Sandro Bovo, costretto a rifondare la propria squadra sono sicuramente i primi tre tempi di gara. La banda di casa in quel momento era ancora pienamente in partita, prima del crollo nel quarto conclusivo nel quale i serbi hanno dominato con un netto 4-0, assicurandosi il trionfo.

In ogni caso Alesiani e compagni stanno crescendo e nei prossimi mesi arriveranno sicuramente i frutti del lavoro. Oggi da sottolineare l’ottima performance del nuovo acquisto Irving autore di tre reti.

Dall’altra parte mostruoso il portiere Dobozanov, poi in zona d’attacco i talenti come Granados, Filipovic o Vlachopoulos fanno sempre la differenza.

Photo LiveMedia/Bianca Simonetti