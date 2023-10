Pallanuoto femminile, le migliori italiane della quinta giornata di A1. Brilla Gragnolati, Marletta devastante

In scena sabato la quinta giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto al femminile. In acqua tutte e cinque le partite in programma, andiamo a riviverle scoprendo le migliori azzurre di questo turno.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA QUINTA GIORNATA DELLA SERIE A1 DI PALLANUOTO

Federica Morrone: la classe 2005 del Cosenza dà spettacolo nel match interno con il Como Nuoto. Sono tre le reti per l’universale che si mette in mostra nonostante la giovane età.

Arianna Gragnolati: altra performance eccellente per l’attaccante del Trieste. Le reti questa volta sono addirittura cinque che trascinano la squadra friulana al trionfo per 13-8 sul Brizz Nuoto.

Claudia Marletta: una categoria superiore. A livello realizzativo probabilmente è la migliore del campionato e continua a dimostrarlo. Per l’attaccante de l’Ekipe Orizzonte Catania e della Nazionale sono addirittura sei le reti in casa sul Bogliasco.

Agnese Cocchiere: ottima performance per il centroboa del Setterosa che domina la difesa del Genova trovando un poker.

Photo LiveMedia/Bianca Simonetti