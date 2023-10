Pallanuoto: a rischio gli Europei del 2024 in Israele a causa della guerra

Prima il Covid, poi la guerra tra Russia ed Ucraina ed ora quella in Israele. Lo sport nuovamente costretto a fermarsi, o comunque a cambiare sede per l’ennesima volta in questo periodo.

L’appuntamento più importante in terra israeliana erano gli Europei di pallanuoto, in programma a Netanya ad inizio gennaio ma, visto l’andazzo, molto probabilmente salterà tutto.

Ad anticiparlo è il giornale spagnolo Marca che parla di una riunione in casa LEN, la Federazione Europea. Già in questa settimana potrebbero arrivare ulteriori novità.

Impossibile spostare l’evento in un calendario densissimo di eventi nella stagione olimpica, l’unica soluzione sarebbe il cambio di sede o l’annullamento.

Foto: Lapresse