Basket femminile, Sassari cede nella ripresa, l’Estudiantes espugna il Palaserradimigni

Si è conclusa da poco la partita valevole per il primo turno dell’EuroCup femminile di basket e al Palaserradimigni sono scese in campo la Dinamo Sassari e le spagnole dell’Estudiantes. Ecco come è andata.

Parte male Sassari, che nei primi minuti del match fatica a trovare a trovare la via del canestro e l’Estudiantes allunga sul 6-0. Le sarde si sbloccano con Joens dalla lunetta, ma fino a metà quarto le spagnole gestiscono il match restando sempre avanti. Una tripla di Raca vale il -1, poi Joens firma il sorpasso a 3’ dalla fine del quarto. Allunga Sassari ancora con Raca e va al riposo avanti 20-14.

Una tripla di Carangelo vale il massimo vantaggio per le sarde sul +7, ma a questo punto l’Estudiantes torna a giocare. Kaczmarczyk firma il +9, ma è una fiammata, perché un parziale di 7-0 riporta sotto le spagnole, con il punteggio che resta basso e le sarde che faticano tantissimo a ritrovare la via del canestro. Massey firma il -1 e poi allo scadere del primo tempo è Zaragoza a trovare il canestro del 29-30 per l’Estudiantes.

Sassari soffre ora, le spagnole allungano sul +6 a inizio secondo tempo, ma ora faticano le padrone di casa. Un controparziale vale il pareggio, si lotta punto a punto, ma sono le sarde a dover sprecare più energie per restare in partita. Kaczmarczyk firma il +4 per Sassari, ma subito risponde l’Estudiantes che va avanti e nel finale di quarto scappa via sul +6 e va all’ultimo stop avanti 48-54.

Non è un gap netto, ma è sufficiente per le spagnole, con Sassari che non riesce a rientrare in partita, continua a inseguire, ma la distanza non si accorcia. Alza bandiera bianca la formazione sarda, con la sola Hollingshed che da oltre l’arco prova a riaprire i giochi, ma non c’è nulla da fare. Vince l’Estudiantes 72-65 ed esordio amaro per Sassari.

Foto: fiba.basketball