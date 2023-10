Basket femminile, Capobianco: “Torno ad allenare con entusiasmo, potremo toglierci soddisfazioni”

Definita la sede del primo appuntamento di qualificazione agli Europei di basket femminile per la Nazionale italiana: le azzurre affronteranno al PalaElachem di Vigevano la Grecia il 9 novembre.

Nuovo debutto sulla panchina tricolore per Andrea Capobianco che torna ad allenare le azzurre: “Torno ad allenare la Nazionale Femminile con grande entusiasmo e grandissime motivazioni, certo che col tempo potremo prenderci delle soddisfazioni. Sono grato a tutti coloro che in questi giorni mi hanno inviato messaggi di incoraggiamento e di felicitazioni, facendo trasparire il nostro amore condiviso per la Maglia Azzurra. Saranno fondamentali due componenti, sulle quali insisteremo dal primo giorno di raduno: lo spirito di sacrificio, quello che ti porta a fare un passo in più per aiutare la squadra, e la voglia di vincere, di arrivare all’obiettivo”.

E ancora: “Ripartiamo da Vigevano, città che per la prima volta ospiterà una Nazionale: siamo certi di ricevere affetto e supporto da una città che ha sempre respirato grande pallacanestro”.

Da ricordare che l’Italia parteciperà alle qualificazioni, ma avrà il posto di diritto già assegnato per la manifestazione continentale visto che è tra le organizzatrici.

Foto GiulioCiamillo / Ciamillo