Calcio femminile, quando le prossime partite dell’Italia? Le date delle sfide a Spagna e Svizzera

Oggi, alle 18.30, la Nazionale italiana di calcio femminile guidata da Andrea Soncin affronterà la Svezia nel quarto incontro del Gruppo 4 della Lega A della Nations League 2024, competizione che mette in palio due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e la qualificazione diretta agli Europei 2025 in Svizzera.

Le azzurre sono chiamate a un impegno molto complicato sul rettangolo verde di Malmö al cospetto della formazione n.1 del ranking FIFA, contro cui erano uscite sconfitte nel match di Castel di Sangro. Piegate anche dalla Spagna, campione del mondo, all’Arechi di Salerno, le nostre portacolori cercheranno di chiudere nel migliore dei modi questo percorso.

Venerdì 1° dicembre (ore 21.30), l’Italia volerà in territorio iberico e affronterà la Roja all’Estadio Municipal de Pasarón a Pontevedra. Quattro giorni dopo, martedì 5 dicembre, sarà lo Stadio Ennio Tardini di Parma teatro della sesta e ultima sfida del raggruppamento contro la Svizzera.

Di seguito il calendario completo:

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Venerdì 1° dicembre (5ª giornata)

Ore 20.00: Svizzera-Svezia, Luzern Arena di Lucerna

Ore 21.30 Spagna-ITALIA, Estadio Municipal de Pasarón, Pontevedra

Martedì 5 dicembre (6ª giornata)

Orario da stabilire Spagna-Svezia, La Rosaleda di Málaga

Orario da stabilire ITALIA-Svizzera, Stadio Ennio Tardini di Parma

Foto: LiveMedia/Antonio Balasco