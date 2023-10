Basket femminile: Virtus Bologna, Ã¨ un’Eurolega 2023-2024 per salire piÃ¹ in alto

Nella scorsa stagione la Virtus Bologna ha fatto il suo esordio in Eurolega in campo femminile, e si è trovata a perdere quattro partite sul filo di lana che avrebbero potuto girare la corsa ai quarti di finale, qualora fossero invece andate nel senso contrario. Nell’annata 2023-2024 c’è parecchia curiosità per vedere all’opera un roster abbastanza nuovo nel parco straniere, ma pressoché immutato in fatto di italiane.

Delle tricolori, infatti, è sostanzialmente arrivata Chiara Consolini per occupare lo spot lasciato vuoto da Sabrina Cinili, che si è ritirata. Scelta d’esperienza e anche buona, visto che la pallacanestro nelle mani della classe ’88 non è poca. Per quel che riguarda le giocatrici estere, un occhio di riguardo importante va posto su Lauren Cox, in arrivo da Valencia e subito decisiva in Supercoppa contro Schio. Dal canto suo, Haley Peters, giunta da Montpellier, ha dato sostegno nella sfida contro Ragusa nell’opening game del campionato. Con il trio Dojkic-Zandalasini-Rupert sempre attivo e con Pierre Vincent quale manico in panchina, di motivi per sperare nei quarti ce ne sono. Vero, il power ranking del sito ufficiale della competizione forse esagera nel considerare la Virtus terza favorita assoluta (ed è ammesso anche in quelle stesse parole), ma il potenziale per fare molto bene c’è.

Squadra da battere nel girone B è il Cukurova di Mersin, che può contare su una coppia che di talento ne vanta tanto: Alina Iagupova-Marina Mabrey. L’ucraina è, semplicemente, tra le più forti giocatrici d’Europa, l’ex Schio ha dimostrato quanto vale anche di qua dall’Oceano nella stagione passata. Attenzione anche a Praga, che ha tenuto intatta una bella fetta di roster e ha effettuato aggiunte interessantissime quali Ezi Magbegor, ottima lunga australiana, e Nyara Sabally, che se verrà lasciata stare dalla sfortuna dei primi anni potrà essere un fattore X difficile da afferrare per chiunque.

Le V nere cominceranno la loro campagna domani sera dal BC Polkowice, rimasto con una buona fetta di roster di una stagione fa, ma con al suo interno Charli Collier che ha urgente bisogno di rilancio dopo aver gettato al vento tutto il credito che l’ha portata a essere prima scelta assoluta nel draft WNBA 2021. Sempre di livello, anche se senza le vette di qualche tempo fa, il roster del Perfumerias Avenida di Salamanca, che con Delaere, Dominguez, Rodriguez, Fasoula, Hartley e la stella nascente Kone può dare fastidio a molte. Delle francesi, si può fare affidamento più sul Basket Landes che su Villeneuve d’Ascq, mentre rimane tutto da scoprire il ruolo dell’Uni Gyor.

Credit: Ciamillo