Pallamano femminile, Brixen Südtirol resta in vetta dopo la quinta giornata di Serie A1

Cassa Rurale Pontinia, Jomi Salerno e Cassano Magnago non sbagliano nella quinta giornata di Serie A1, turno che conferma al comando della graduatoria generale Brixen Südtirol. La compagine altoatesina si conferma al vertice della regular season dopo una netta affermazione per 40 a 26 nell’atteso derby contro il Mezzocorona

Bressanone ha vinto con margine sulla falsariga di quanto realizzato da Jomi Salerno, squadra che davanti al proprio pubblico non ha lasciato scampo a Lions Sassari. Le campane hanno primeggiato per 33 a 12 rispettando ampiamente il pronostico della vigilia.

Cassano Magnago non delude le attese in casa contro Venplast Dossobuono vincendo per 27-21, mentre Teramo sbanca per 29-23 su Cellini Padova, compagine che fino alla conclusione della partita ha tentato di cambiare l’esito del match. Menzione finale anche per Cassa Rurale Pontinia e Casalgrande Padana. Le laziali hanno mantenuto il pieno controllo dell’incontro fino alla conclusione delle ostilità, 29-21 è stato l’esito di un altro duello a senso unico.

Turno di riposo per AC Life Style Erice, team che ha giocato mercoledì scorso il proprio match di recupero della terza giornata contro Teramo. Le siciliane hanno avuto la meglio per 23-20, un risultato che ha rispecchiato il parziale del primo tempo terminato 12 a 10.

RISULTATI QUINTA GIORNATA SERIE A1 2023-2024

Cassa Rurale Pontinia – Casalgrande Padana 29-21

Teramo – Cellini Padova 29-23

Jomi Salerno – Lions Sassari 33-12

Cassano Magnago – Venplast Dossobuono 27-21

Brixen Südtirol – Mezzocorona 40-26

CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO QUINTA GIORNATA SERIE A1

Brixen Südtirol 10 pti, Cassano Magnago 8, Cassa Rurale Pontinia 8, AC Life Style Erice 6, Jomi Salerno 6*, Casalgrande Padana 4, Mezzocorona 2, Venplast Dossobuono 2, Teramo 2, Cellini Padova 0*, Lions Sassari 0

