Pagelle GP Qatar F1 2023: Max Verstappen regale a Lusail, Leclerc superstite ferrarista. Hamilton e Perez insufficienti

Max Verstappen festeggia al termine del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 e assieme a lui anche le due McLaren. Sul tracciato di Lusail abbiamo assistito alla solita cavalcata solitaria del tre volte campione del mondo, in una gara davvero poco emozionante. Andiamo, ad ogni modo, a consegnare le pagelle della gara qatariota.

LE PAGELLE DEL GP DEL QATAR 2023

MAX VERSTAPPEN (Red Bull) voto 10: ormai è quasi stucchevole giudicarlo. Le sue gare si potrebbero già scrivere prima del via. Ottimo scatto allo spegnimento dei semafori, gestione delle gomme eccezionale, ritmo impossibile per tutti e inevitabile trionfo. Il numero 49 della sua carriera, per sottolineare nel migliore dei modi il suo terzo titolo vinto ieri. Un dominio senza precedenti. Punto.

OSCAR PIASTRI (McLaren) voto 9: chiude un weekend davvero sensazionale. Dopo la vittoria nella Sprint Race di ieri, oggi è splendido secondo al termine di una gara di altissimo livello. Chiude la sua domenica di Lusail distrutto da caldo e fatica, ma tiene dietro anche il suo compagno di scuderia Lando Norris e ribadisce di essere un rookie solo per caso.

LANDO NORRIS (McLaren) voto 7.5: 11° podio in carriera, gli manca solo la vittoria. Ora si ritrova un vicino di box davvero complicato e dovrà rimboccarsi le maniche. Oggi fa il suo, rimonta e centra un podio che ora magari sembrerà scontato, ma ad inizio anno era oltre il concetto di fantascienza.

GEORGE RUSSELL (Mercedes) voto 7: mezzo voto in meno per quanto accaduto al via. Ok, le colpe non erano certo sue, ma con un ingresso in curva 1 meno “garibaldino” forse potevamo vedere due Frecce Nere sul podio. Dopo essere sprofondato all’ultimo posto risale con un ritmo eccellente e, sicuramente, si mangia le mani.

LEWIS HAMILTON (Mercedes) voto 5: un errore non da lui in curva 1. Stringe troppo la traiettoria e centra Russell chiudendo subito la sua gara. Aveva le gomme soft e una chance importante. Un passo falso non da 7 volte campione del mondo.

CHARLES LECLERC (Ferrari) voto 6: la sensazione è che il quinto posto odierno fosse davvero il massimo. Anzi, viste le prestazioni della sua SF-23 poteva anche andare molto peggio. Chiude ad oltre mezzo minuto, sempre in difesa con le gomme e mai veloce. Un ennesimo weekend da dimenticare in fretta per il team di Maranello.

CARLOS SAINZ (Ferrari) senza voto: lui nemmeno può partire per un problema al serbatoio della sua SF-23. Un guasto quasi incommentabile.

SERGIO PEREZ (Red Bull) voto 3: 3, sì, come le penalità che si è beccato per aver valicato a ripetizione i track limits. Ennesima domenica da cancellare per il messicano che davvero sembra non combinarne più una giusta.

LANCE STROLL (Aston Martin) voto 4: lui di penalità se ne vede infliggere due, ma è autore dell’ennesima prova pessima della sua stagione. Il perché sia ancora in Formula Uno non ha davvero spiegazioni.

