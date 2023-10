F1, Max Verstappen non si accontenta: “Ci sono altre gare da vincere fino a fine anno”

Max Verstappen festeggia la conquista del titolo mondiale con una splendida vittoria nella gara domenicale del Gran Premio del Qatar: un dominio in lungo e in largo per il pilota della Red Bull che si è imposto davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Queste le parole dell’olandese a fine gara: “Il primo stint ha deciso la mia gara, facendo in modo poi di gestire le gomme per tutto il resto della gara. Le McLaren oggi erano particolarmente veloci, non è stato semplice perché ho dovuto spingere forte per vincere in tutte le fasi. È stata una delle gare più dure e probanti della mia carriera, la metto sicuramente tra le prime cinque delle gare più toste”.

“Sto già sudando parecchio, ma ci godremo un po’ questo titolo dopo la gara, ma ci sono altri Gran Premi in cui vogliamo vincere in questo finale di stagione. Mi piacerebbe spingere il più possibile in gara, ma senza fermarsi così spesso per i pit stop. Oggi non abbiamo potuto utilizzare tutti i nostri punti di forza, ma vedremo cosa potremo implementare per il futuro”.

Foto: Lapresse