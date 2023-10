Padel, Chingotto/Yanguas volano in semifinale al Fip Platinum Sardegna, eliminati Momo/Garrido. Bene Orsi

Sarà un sabato imperdibile al FIP PLATINUM Sardegna, torneo promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con il Patrocinio del Comune di Cagliari. Nella parte alta del tabellone, Fede Chingotto e Mike Yanguas hanno battuto oggi in tre set (7-5 6-7 7-5) in due ore e 4’ Ivan Ramirez e Pablo Garcia Rodrigo al termine di un quarto di finale bellissimo ed equilibrato, che ha riempito le tribune del Tennis Club Cagliari.

I numeri uno del seeding hanno così conquistato il pass per la semifinale e ora dovranno vedersela con Maxi Sanchez e Luciano Capra, che nella giornata odierna hanno rimontato (2-6 6-4 7-5) Mario Del Castillo e Nachi Sager, quest’ultimo vincitore delle CUPRA FIP Finals 2022. Una partita, quella tra i numeri 1 e 3 del tabellone, che si annuncia straordinaria, e che è in programma sul Centrale non prima delle 18. L’altra semifinale (secondo match sul Centrale) vedrà invece di fronte Nieto/Rico (4) contro Gil/Moyano (5), con quest’ultimi che arriveranno a questo match con il morale alle stelle dopo la vittoria a sorpresa contro ‘Momo’/Garrido (teste di serie n.2) con un doppio 6-4.

Per quanto riguarda il torneo femminile, invece, va subito segnalato il successo ai quarti in quasi due ore (4-6 6-3 6-3) di Patty Llaguno e Lucia Sainz (2) su Guinart/Navarro Bjork. Le due spagnole domani affronteranno, non prima delle 16.30, coloro che oggi hanno eliminato le italiane Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena con un netto 6-1 6-2, ovvero la spagnola Beatriz Caldera Sanchez e la portoghese Ana Caterina Nogueira (8). Ad aprire il sabato del torneo, alle ore 10.30, sarà la prima semifinale femminile tra Martinez Lobo/Rodriguez (6) e la coppia italo-ispanica formata da Carolina Orsi e la spagnola Mesa Salazar (7), che è arrivata nel penultimo atto del torneo grazie alla vittoria odierna contro l’azzurra Lorena Vano Martin e l’iberica Letizia Manquillo Alarza per 7-5 6-4.

Foto: padelfip