Padel, Chingotto/Yanguas e Momo/Garrido avanzano ai quarti di finale del Fip Platinum Sardegna. Molto bene l’Italia in campo femminile

Qualcuno ha sofferto di più, qualcuno meno, ma i big del FIP PLATINUM Sardegna hanno tutti passato il turno, accedendo ai quarti di finale in programma venerdì. Il torneo internazionale di padel promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con il Patrocinio del Comune di Cagliari, è entrato nel vivo subito con un brivido. Momo Gonzalez e Javier Garrido, teste di serie numero 2 del tabellone maschile, hanno rischiato grossissimo. Contro ‘Pincho’ Fernandez e Pablo Cardona, Gonzalez e Garrido sono stati infatti per due volte a un punto dalla sconfitta, prima di riuscire a capovolgere il match e chiudere per 4-6 7-6 6-4 dopo due ore e 19’. E una magia di Gonzalez nel terzo set, un passante in tweener con l’aiuto del nastro, si candida già a diventare il punto del torneo. Nei quarti ci saranno Gil/Moyano, teste di serie numero 5 (6-2 7-5 a Gutierrez/Melendez).

È andata decisamente meglio a Federico Chingotto e Mike Yanguas, che nell’ultimo match disputato sul campo Centrale hanno superato Javier Garcia e Javier Barahona per 6-2 6-4. Il cammino delle teste di serie numero 1 non proseguirà contro gli spagnoli Gonzalo Rubio e Alejandro Arroyo (6), ma contro Ivan Ramirez e Pablo Garcia Rodrigo, protagonisti della sorpresa di giornata. Sofferenza, così come per Gonzalez/Garrido, anche per le teste di serie numero 3, Maxi Sanchez e Luciano Capra, che hanno avuto bisogno del terzo set (6-4 3-6 6-3) per eliminare Joseda Sanchez e Javier Valdes: nei quarti se la vedranno con Mario Del Castillo e Nachi Sager, vittoriosi 6-2 6-1 contro l’italo argentino Denis Perino e Mario Huete Hernandez. Fuori anche gli altri due italo-argentini Nicolas Suescun e Facundo Dominguez, che si sono dovuti arrendere 7-6 6-2 a ‘Coki’ Nieto e Javier Rico (4), avversari nei quarti di Campagnolo/Esbri nel match che aprirà la giornata alle 9.45.

Nel tabellone femminile, Patri Llaguno e Lucia Sainz, teste di serie più alte (2), hanno lasciato solo due game alle olandesi Koek/Weterings (6-1 6-1): nei quarti, la sfida a Guinart/Navarro Bjork (5), dominanti (6-2 6-2) contro le qualificate Dominguez Gracia/Pozuelo Dominguez. In due set hanno conquistato la qualificazione ai quarti anche le francesi Collombon/Godallier (4) e le spagnole Martinez Lobo/Rodriguez (6), domani una di fronte all’altra.

E le italiane? È stata decisamente una giornata positiva per le ragazze azzurre: Carolina Orsi ha battuto, insieme a Carla Mesa Salazar, Pujals/Soriano per 7-5 6-7 6-1) e ha raggiunto ai quarti la connazionale Lorena Vano Martin, che nel match odierno ha trovato il successo con Letizia Manquillo Alarza contro Hemmes/Segou per 6-2 6-4; sempre oggi hanno poi vinto anche Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena: le azzurre hanno sconfitto per 6-2 6-1 le lucky loser Alegre Masnou/Van fer Hoek e si sono guadagnate la sfida ai quarti contro la spagnola Beatriz Caldera Sanchez e la portoghese Ana Caterina Nogueira (8). “Sarebbe un sogno la finale con ‘Caro’ – le parole di Pappacena –. Non ho dubbi che staremmo insieme prima, durante e dopo la partita, a cena. In quel caso, ovviamente, pagherebbe chi perde”. I quarti di finale, al netto di possibili cambi di campo, sono tutti programmati sul Centrale: sarà una giornata lunghissima a Cagliari, ma tutta da vivere.

